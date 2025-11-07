生活中心／綜合報導今年台北國際旅展，桃園市政府也設立"桃園館"，結合桃園觀光大使，也是韓國女團i-dle的成員舒華，製作精美小卡，跟著舒華去踩點。桃園館不只有多家在地業者的優惠，還有加碼好禮活動，誠意滿滿。幾個鍋碗瓢盆和塑膠罐，就能敲出一首完整的歌，表演工具環保又在地，但今年的桃園觀光大使，可不簡單。根本是仙女降臨桃園大溪老街，韓國人氣女團I-dle的舒華，也是桃園女兒，受邀擔任桃園觀光大使，這些超美小卡，只要到台北國際旅展的桃園館，就有機會拿到。桃園市政府今年邀請舒華擔任桃園觀光大使。（圖／民視新聞）桃園市觀光旅遊局副局長王麗娟：「我們食宿遊購行的優惠，都帶到我們這次台北旅展，希望透過觀光大使代言，來推動國際旅遊的市場。」台北國際旅展，7號到10號在南港展覽館開跑，桃園館結合舒華，一起推廣觀光。桃園館推優惠，若購買台灣好行聯票即可獲得舒華小卡。（圖／民視新聞）這次集結多家參展單位，包含飯店、樂園、捷運公司等等，一起推出限定優惠活動。桃園市觀光旅遊局副局長王麗娟：「我們消費滿額的話，我們有很多旅遊用品可以來提供免費，另外如果購買台灣好行的聯票，我們也會送舒華的小卡，當然現場也有很多的集章活動。」不只能用少少的錢旅遊，還加碼推出好禮活動，讓遊客有得玩也可以拿，誠意滿滿。原文出處：跟著「舒華」踩點！旅展桃園館結合觀光大使 多家在地業者推優惠 更多民視新聞報導4星座11月犯小人 職場危機多！牡羊恐遭落井下石狂發訊息加送魚圖挽回退色愛情 男跟騷法判2月國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買

民視影音 ・ 15 小時前