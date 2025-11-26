油價腰斬？小摩：布蘭特兩年內恐跌到30美元

▲小摩分析，原油持續供過於求，兩年內油價恐腰斬。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 國際油市恐迎來更大的跌勢。摩根大通（JPMorgan）最新報告示警，全球石油供給持續大幅超越需求，若情況不變，國際油價在未來兩年內恐怕會「腰斬」，布蘭特原油甚至可能跌到30多美元。

小摩指出，今年國際油價雖已下滑約15%，但壓力顯然還沒有結束。分析師表示，關鍵問題在於供需失衡加劇，即便需求仍在增加，但供給的成長速度更快，預估今、明兩年的供給增速將是需求的三倍，顯示油市結構性過剩短期難以改善。

摩根大通分析師卡妮娃（Natasha Kaneva）指出，雖然今年以來市場普遍看淡油市，但石油需求始終優於預期，只是供給增幅更驚人，「供給成長是需求的兩倍以上，而且主要來自美洲」。

根據小摩推估，若供過於求的情勢持續，布蘭特油價2026年可能跌破60美元，當年第四季甚至滑落至50多美元。到了2027年情況會更嚴峻，平均價可能落在42美元、年末更恐下探到30多美元。

卡妮娃指出，供給不斷擴張的主力不是 OPEC+，而是美國等非聯盟產油國，加上美國總統川普向來支持增加國內原油產量，因此政府干預的可能性極低。小摩預估，若政策不介入2026年全球石油過剩量將達每日280萬桶2027年仍高達270萬桶。

