油價要漲了！下週汽油、柴油預估漲0.3到0.4元

記者鄭玉如／台北報導

國內油價下週可能調漲，預估汽油每公升調升約0.3至0.4元，柴油調漲0.3至0.4元。（示意圖／PIXABAY）

受到國際油價上漲的影響，國內油價下週可能跟進調漲，預估汽油每公升調升約0.3至0.4元，柴油調漲0.3至0.4元。若民眾想省荷包，可趁近期加油；不過，實際調幅須待中油於本週日（12/28）中午公布。

美國近年對委內瑞拉原油出口實施封鎖，成為國際油價的關鍵因素。依中油累算至12月25日的7D3B週均價為62.23美元，較上週60.45美元上漲1.78美元。而本週新臺幣兌美元匯率是31.504元，相較於上週31.485元，貶值0.019元。

依照中油浮動油價調整機制作業原則、不考量亞洲鄰近國家最低價與平穩措施的條件下，比較本週參考零售價格，下週汽油零售價可能調漲0.4元、柴油也調漲0.4元。

然而，中油啟動平穩措施後，下週國內汽油預估調漲約0.3到0.4元、柴油調升0.3到0.4元。但最終調整仍以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站，於本週日中午正式公布為準。

