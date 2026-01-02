油價要降了？國際油價走跌 92、95汽油下週有望便宜0.1元

記者許雅惠／台北報導

市場預估下週國內油價有望持平，甚至小降0.1元（圖／資料照）

加油族先別急！隨著國際油價走跌，台灣中油啟動油價平穩機制，市場預估下週國內油價有望持平，甚至小降0.1元，替荷包帶來小確幸。

中油說明，近期國際油價承壓，主因國際主要能源機構預期全球石油市場恐出現供過於求，再加上美元止跌回升，雙重因素拖累油價表現。累算至1月1日，中油調價指標 7D3B週均價為每桶61.82美元，較前一週下跌 0.47美元；匯率方面，本週新台幣兌美元平均匯率 31.439元，較上週升值 0.053元，同樣有助壓低油價。

依照中油浮動油價調整機制作業原則，且在不納入亞洲鄰近國家最低價與平穩措施的情況下，與本週參考零售價相比，下週汽、柴油零售價預估各調降0.1元。

不過，中油已啟動平穩措施，實際結果可能出現「不調整或小降0.1元」的情形。若依預估試算，參考零售價格為：

92無鉛 每公升 26.8或26.7元

95無鉛 每公升 28.3或28.2元

98無鉛 每公升 30.3或30.2元

超級柴油 每公升 25.2或25.1元

最終油價調整金額，仍須以本週日中午12點，台灣中油全球資訊網及經濟部網站正式公布為準，加油族記得鎖定最新消息。

