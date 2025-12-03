油價走高！12月7日起航空燃油附加費調漲 機票小漲
國際油價走揚，航空公司的燃油附加費跟著調整，各國籍航空業者皆公告12月7日起，調整台灣地區出發行程的客運燃油附加費，短程航線調漲2.5美元（約新台幣78元）、長程調漲6.5美元（新台幣203元）。
民國93年油價高漲，航空公司燃油成本大增，為適度反映部分成本以達永續經營，全球絕大部分航空公司針對國際航線，以收取燃油附加費方式因應。目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化而隨之調整，以10美元為級距，長程線附加費每人每航段級距為6.5美元，短程線是2.5美元，並由民航局檢視，報交通部備查。
華航、長榮、星宇、立榮、華信日前公告指出，針對台灣地區出發行程所收取的航空客運燃油附加費，12月7日起短程航線（包含香港航線）每航段收取20美元（約新台幣626元），長程航線每航段52美元（約新台幣1628元）。
