油價走高！ 3國籍航空調漲燃油附加費.長程增204元

高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前 ・ 1