油價降了！下周跌幅曝光 「4大油品」降2字頭

下周汽油預估降0.2元至0.3元，柴油降0.3元至0.4元。

加油可以再等等，受國際油價下跌影響，12日、下周一凌晨零點起，汽油每公升零售價預估調降0.2元至0.3元、柴油降0.3元至0.4元，98無鉛汽油每公升有望跌破30元，重回2字頭。

近期國際油價受沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價影響走跌，中油累算至1月8日7D3B周均價為59.80美元，較上周61.49美元跌1.69美元，新臺幣兌美元匯率31.536元，較上周31.434元貶值0.102元。

中油啟動浮動油價調整機制作業原則，在不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施條件下，預估下周汽油調降0.2元至0.3元，柴油調降0.3元至0.4元。

如果按照預估調幅，92無鉛汽油每公升26.4元至26.3元，95無鉛汽油每公升27.9元至27.8元，98無鉛汽油每公升29.9元至29.8元、超級柴油每公升24.7元至24.6元。

實際調整金額，以11日（日）中午12點，台灣中油全球資訊網暨經濟部網站公布為準。