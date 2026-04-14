12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
油價降回百元內美股收紅費半大漲 台股今劍指35579點歷史新高
台股昨（13）日收盤35457.29點，盤中最高更衝上35552.49點，距離2月26日寫下的35579.34點天價，只差26.85點。談破的會談，傳出將再重啟，讓國際油價從回落到每桶百美元以下，這也讓美股四大指數同步收紅、費城半導體也續強下，等於替今（14）日台股挑戰歷史新高再添一把火。
先看牽動全球市場神經的中東局勢。原本破局的美伊談判重啟新契機，美國總統川普13日表示，伊朗方面主動表達想再次協商，顯示美伊仍有繼續協議空間；但同一時間，美方為逼伊朗就範，針對伊朗港口（川普原說是封鎖荷姆茲海峽）與相關船舶的海上封鎖，而不是把整條荷姆茲海峽對所有非伊朗航運全面封死。
國際原油價格雖因此一度因封鎖消息衝上每桶100美元以上，尾盤聽到美伊將重啟第二次協商，立刻回落，美元指數也下滑0.63%。分析師認為，無論是從通用即期原油期貨價格，還是從布蘭特原油或WTI原油的具體近月交割日期來看，原油價格都還沒有衝上3月份的高點。這表明，股市不太可能出現災難性的暴跌。
油價從高點滑落，等於先替股市拆掉一顆短線炸彈。對台股來說，只要原油沒有一路失控往上噴，全球市場對通膨、升息與企業成本惡化的焦慮就會先鬆一口氣。華爾街市場投資人押注中東局勢還有轉圜空間，這帶動美股主要指數全面收高，道瓊漲0.63%、標普500漲1.02%、那斯達克漲1.22%，費城半導體指數再漲1.68%至9039.52點，科技股風險胃納明顯回溫。唯一美中不足就是台積電ADR稍微下跌。
把鏡頭拉回台股。加權指數昨日日雖然只小漲39.46點，但重點不是漲多少，而是已經把收盤往上推到35457.29點，而且盤中最高35552.49點幾乎快貼到歷史天花板，代表市場其實已經站在衝破雲霄的好位置。現在台股均線齊刷刷站在多頭方向，看來今日已具備所有創新高的臨門一踢。
只要今天權值股沒有明顯轉弱，尤其電子與AI主線維持輪動，35579.34點這道高牆，就將在今天被正式撞開。
更有利的是，台股眼前還有權王台積電法說這張牌。台積電將在4月16日舉行第一季法說會，分析師預估其第一有望年增約50%，挑戰連四季創高；公司先前公布的第一季營收也已達1.134兆元、年增35%，季淨利高於市場預期。這代表即使台積電昨日本尊收在1990元、ADR周一小跌0.28%，市場對台積電與AI相關類股的主升段與後續展望的期待並沒有鬆掉。
今天台股走向上，外部有油價回落、美元轉弱、美股科技股續強撐腰，內部則有加權指數一度只差26.85點就能改寫新高，加上台積電法說倒數、AI題材火種未滅，市場情緒明顯偏多。當然，愈靠近歷史新高，盤中震盪和獲利了結賣壓也一定會變大，但從眼前條件來看，台股今天挑戰35579.34點，甚至把歷史新高再往上改寫，機會極高。
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