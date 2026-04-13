油價飆 各國祭出補貼措施…降低燃料稅負、汽柴油價

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伊朗戰爭推高油價，從德國、瑞典、愛爾蘭，到越南、菲律賓等國家，紛紛祭出補貼措施，期能緩解民眾生活成本高漲的苦痛。

在歷經周末協商後，德國總理梅爾茨率領的執政聯盟，13日宣布規模16億歐元（19億美元）、針對消費者與企業的油價紓困措施，其中，汽、柴油能源稅，每公升將下調約0.17歐元，為期兩個月。此外，政府也將允許企業對每位員工發放1,000歐元的紓困獎金，且免徵薪酬稅與社會安全費用。

執政聯盟計劃強化反托辣斯法規，以監控物價上漲，並透過已宣布的菸草稅，支應油價補貼措施。當局承受控管油價的壓力，也正磋商全面的改革計畫與預算刪減，同時試圖振興停滯不前的經濟。各黨領袖也對是否該針對能源業者課徵暴利稅等措施意見相左。

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隸屬於基民盟的梅爾茨重申對暴利稅的遲疑，並表示當局正等待歐盟的決定。隸屬於社民黨的德國財長克林拜耳，則支持徵收暴利稅。

在距離國會大選僅剩五個月之際，瑞典政府同日也提出總額約77億瑞典克朗（8.3億美元）的追加預算，以削減燃料稅並提高對電費的補貼，舒緩能源價格高漲的影響。這個出口導向的北歐最大經濟體近幾周前景轉弱，受累於伊朗戰爭恐升高停滯性通膨的風險。

愛爾蘭政府則在12日宣布支持方案，措施包括將汽、柴油貨物稅每公升調降0.1歐元，並計劃自15日午夜起，將綠色柴油的稅負每公升下調0.024歐元。

另外，越南國會也在12日通過一項決議，將多項與燃料相關的稅負降至零，旨在全球市場波動之際穩定國內能源價格。

決議規定，將汽油（不含乙醇）、柴油、煤油、重油及航空燃料的環境保護稅調降為每公升零越南盾；同時免除上述燃料的增值稅（VAT），但仍允許進項稅額扣抵；汽油的特種消費稅亦降至零。該政策將自2026年4月16日起實施，至6月30日止。

菲律賓總統小馬可仕13日宣布，暫停對煤油與液化石油氣（LPG）課稅，以協助消費者因應燃料成本上升。

小馬可仕表示，這項暫時性的減稅措施，將使LPG每公斤價格下調3.36菲律賓披索（約0.0559美元），有助減輕仰賴LPG照明與烹飪的家庭負擔。

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