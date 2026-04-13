油價高漲 央行穩匯防輸入性通膨
中東戰火蔓延擾亂全球能源供應，推升國際油價震盪劇烈，央行13日赴立法院財委會報告指出，受國際原油價格暴漲影響，已將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值由1.63％上修至1.80％，央行副總裁嚴宗大強調，目前穩定匯率的重點在於抑制「輸入性通膨」，而非追求出口競爭力。星展集團資深經濟學家馬鐵英昨日分享第2季經濟前景看法時更表示，台灣的「金髮女孩」（Goldilocks）經濟環境正面臨轉折點。
布蘭特原油價格因美伊達成停火2周協議，回落至9日的每桶119.03美元，但仍較戰事爆發前大漲66.9％。國際能源總署（IEA）甚至示警，這次能源供給衝擊規模已超越1970年代石油危機與俄烏戰爭合計規模。
在通膨壓力下，央行預估今年國際油價全年均價將從58.3美元大幅上調至85美元，估計將推升國內CPI約0.52個百分點，政府啟動油品貨物稅減徵、電價凍漲及亞鄰最低價機制等供給面措施，預計可抵銷約0.35個百分點的漲幅，使整體通膨展望維持在相對溫和的1.8％。
針對立委關切新台幣貶值加重輸入性通膨壓力，嚴宗大表示，央行在外匯市場的調節，目標是減輕物價壓力，報告顯示，2月28日戰事爆發後到4月10日，新台幣對美元匯率貶值1.5％，央行將透過穩定匯率，降低進口原物料成本，進而抑制國內通膨預期心理。
央行直言，未來若戰事延長、地理範圍擴大，國內通膨上行風險將隨之升高，尤其對於台積電、聯發科等代工與電子大廠而言，國際原物料價格與能源成本的變動將是影響產業供應鏈韌性的關鍵變數，將持續採取妥適貨幣政策，以因應地緣政治及天候因素帶來的經濟不確定性。
馬鐵英表示，台灣的「金髮女孩」經濟環境正面臨轉折點。今年初，經濟在強勁成長與低通膨的有利條件下開局，主要受惠於全球對AI相關產品的強勁需求，以及美國關稅壓力的緩解。然而，隨著美國、以色列與伊朗之間的衝突擾動全球能源市場與供應鏈，這種理想的成長與通膨組合正逐步承壓。
馬鐵英指出，中東相關能源價格衝擊預計將延續至第2季。他認為，即使衝突未再升溫，荷莫茲海峽的運輸恢復正常仍需數月時間，因為航運信心與保險承保通常落後於政治協議。此外，部分波斯灣煉油廠受到空襲影響，能源基礎設施的修復亦需時間。星展將今年CPI預測由1.5％上修至1.9％，如全年布蘭特原油均價為每桶80美元，通膨預計自5月起升至約2％，並維持至年底。
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