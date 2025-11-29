油價「雙平穩機制」將調整 學者指若原油飆漲不利消費者

未來油價漲幅可能要擴大了，因應國際油價與國內物價趨穩，中油公司公布油價雙平穩機制即將調整，開車通勤族以及運將，恐怕首當其衝。

計程車司機楊先生說：「就是影響到收入啦，但是我用是油電的，所以我的油是更省的。」

計程車司機林先生則表示，「跑多的人才有差啦，我沒有跑很多，我們的油價本來就比國外便宜啊。」

小黃司機看得很開，而依照我國現行油價雙平穩措施，其中，2007年起訂定「亞鄰國最低價」原則，要確保國內汽、柴油稅前價格不能高於日、韓、香港、新加坡；而未來新制上路，則是在比較前要先排除該國政府的油價補貼條件。

另外，在2018年上路的，以主力95無鉛汽油為指標，當零售價觸及30元門檻後，中油會依3個階段進行吸收，讓油價緩漲，新制則調高為32.5元，吸收門檻都向上增一個級距。中油表示，近8年期間，累計吸收金額達1091億元，負債比高達93%，因此需要調整平穩雙機制來補強經營韌性，更以2024年為例，如果套用相當於一年營收就可多挹注164億。

文化大學經濟系退休教授柏雲昌指出，「非預期的調變，對消費者來講是不利的，這國營事業有沒有努力在控制好，他不必要的支出跟成本，首先大家都知道，為了買天然氣拚命地出錢，再下來建造這個基礎設施的時候，過度投資的現象等等之類。」

學者認為，新制除了對消費者不利，也認為中油作為國營事業，本來就負有穩定物價的任務，質疑虧損原因不只購油，而是需要改革體質問題。另外，中油也宣布，天然氣價格持續配合政府穩定物價政策，12月電業用戶不調整、工業用戶平均調降1.51%，民生用戶即便遠低於進口成本，但同樣不調整，由中油吸收。