驚險！民眾上山賞雪卻遇轎車自燃，整車燒成廢鐵！事故發生在南投仁愛鄉台14線75.2公里處，一輛黑色轎車在行駛途中突然起火，火勢從副駕駛座開始蔓延。所幸車內4人及時逃出，無人受傷。消防人員接獲報案後趕到現場，花費約5分鐘才將火勢撲滅，但車輛已嚴重損壞。仁愛消防分隊小隊長張正杰表示，由於該車油箱較滿，消防人員花了較長時間才完全控制火勢。

「油加滿」衝合歡山追雪變驚魂 車輛半路自燃燒成廢鐵 4人急逃生。(圖／TVBS)

下雪季節民眾爭相上山賞雪，然而一場原本充滿期待的合歡山追雪之旅，卻在半路變成驚魂一刻。一輛黑色轎車在南投台14線行駛途中突然自燃，整車燒成廢鐵，所幸車內4人及時逃出，無人受傷。

廣告 廣告

「油加滿」衝合歡山追雪變驚魂 車輛半路自燃燒成廢鐵 4人急逃生。(圖／TVBS)

事故發生在12月26日下午2點多，南投仁愛鄉台14線75.2公里處，埔里到霧社路段。車主表示，他們一行人加完油後準備前往合歡山賞雪，途中後方友人突然提醒他車子正在冒煙。車主立即將車停靠路邊準備檢查情況，不料火勢迅速從副駕駛座開始蔓延。車主描述，整個過程就是突然自燃，火勢迅速擴大。

合歡山追雪驚魂 車突自燃4人急逃生。(圖／TVBS)

消防人員接獲通報後迅速趕到現場，只見黑色轎車車頭已冒出熊熊烈火。消防隊立即佈設水線進行搶救，經過約5分鐘的努力，火勢才被控制並完全熄滅。然而，此時車輛已經燒成一堆廢鐵，損壞嚴重。

合歡山追雪驚魂 車突自燃4人急逃生。(圖／TVBS)

仁愛消防分隊小隊長張正杰表示，由於該車油箱較滿，消防人員花費了較長時間才將火勢完全撲滅。所幸車主和乘客能夠及時逃生，4人均無受傷。事故處理完畢後，車主找來拖吊車，將已成廢鐵的愛車拖離現場。

更多 TVBS 報導

合歡山追雪熱！水晶宮路段易打滑求助拖車「一次2000起跳」

玉山初雪！「飄落點點雪花」10分鐘奇景 登山客嗨翻了

高山氣溫急凍破冰點！合歡山鏟雪車上工 遊客想把「雪人搬回家」

藍牙喇叭突「自燃冒煙」不只１例！ 男嚇：沒使用、沒充電

