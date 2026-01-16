油品、交屋雙引擎發威！這家12月、Q4營收雙創高 三大事業挹注營運

財經中心／余國棟報導

在房地產交屋節奏與油品事業穩健擴張雙引擎帶動下，使北基國際(8927)12月與第四季營收同步改寫歷年同期新高記錄。2025年12月合併營收達8.24億元，年增11.81％，續創歷年同期新高。（示意圖／記者余國棟攝影）

在房地產交屋節奏與油品事業穩健擴張雙引擎帶動下，使北基國際(8927)12月與第四季營收同步改寫歷年同期新高記錄。2025年12月合併營收達8.24億元，年增11.81％，續創歷年同期新高；2025年第四季合併營收32.10億元，季增30.15％，年增49.36％，刷新歷年同期新高；累計2025年全年合併營收107.17億元，年減14.50％，仍創歷年同期次高，反映集團多元事業結構對景氣波動具備一定支撐力。

12月與第四季營收雙雙創下歷年同期新高，主要受惠旗下「水星光」預售建案持續交屋入帳，穩定挹注土地建設事業營收動能；同時，核心油品事業營運規模持續向上，截至年底全台加油站據點維持83站，隨著站點營運效率精進與發油量穩定成長，帶動12月及第四季油品事業營收分別年增5.81％、3.08％，成為推升整體營收表現的關鍵動能。

觀察2025年全年業務結構，北基旗下油品、土地建設及綠色能源三大事業營收比重分別為81％、9％、9％。北基進一步指出，其中，油品事業仍為集團最穩定的營運基石，除持續優化既有站點營運效率，亦針對具經營效益之據點進行增設與升級，強化單站產能與服務附加價值；土地建設事業方面，受惠「艾美城品」與「水星光」建案於2025年陸續交屋認列，集團持續秉持「區域精選開發」策略為核心；至於綠能事業，也將持續深化太陽能光電與綠電交易等市場布局，逐步擴展發電與銷電雙軌收益模式，為集團中長期營運增添成長動能。

北基持續以油品、綠能、土地建設三大核心事業為發展主軸，推動營收結構穩定度與成長性提升，隨著主要事業體穩定推進階段，集團將更著重於資源整合與營運效率的精進，透過內部管理優化與跨事業綜效發揮，提升整體獲利品質與資金運用彈性。

