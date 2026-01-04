油國窒息！川普祭「全面禁運」制裁 委內瑞拉油港陷癱瘓

美國雪佛龍公司的Ionic Anax油輪。路透社資料照片



美國總統川普3日宣稱對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效後，路透社引述4名知情人士透露，委國的石油出口此前已降至最低水準，如今更因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業現已全面癱瘓。

美軍於美東時間3日凌晨將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦從首都卡拉卡斯押送美國後，川普（Donald Trump）在記者會上聲稱將監督委國進行政權交替，並指對該國的「石油禁運」已全面生效。

此舉令委內瑞拉的石油出口陷入停滯。監測數據顯示，近期裝載原油與燃料、目的地涵蓋美國及亞洲的數艘油輪尚未啟航，而其他等待裝貨的油輪則空船離港。

監測機構TankerTrackers.com則指出，委國主要油港荷塞（Jose）3日沒有任何油輪進行裝載作業。

根據知情人士及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，全面暫停石油出口，包括由PDVSA主要合作夥伴雪佛龍（Chevron）承租的油輪，可能迫使委國加速削減油田產量，主因是近幾週來，該國的儲油槽以及作為流動倉儲的船隻皆已迅速飽和。

PDVSA與雪佛龍均未立即回應評論請求。

