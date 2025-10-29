油條兄弟提醒陪伴父母 掌上明珠拍片揚孝
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮，29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，短影片選出10個感動人心短影片、100支最佳人氣短影片，透過不同創作主題，充分展現華人世界對孝親精神的深刻共鳴與文化傳承。
網紅「油條兄弟」拍攝「溫柔陪伴父母的力量」短影片，劇情最後一刻出現感人反轉，父子行走的背影十分感人。團長阿寶、柳橙29日出席頒獎典禮，首次投稿孝親獎就獲選，收到通知受寵若驚，還求證是不是假消息，2人首次來長沙對一切感到新奇，「聽說這邊是不夜城，準備好好大吃美食，品嘗以辣聞名的湘菜。」
談到腳本的創作，團長阿寶透露，父親在他不到2歲時就逝世，「看到有長輩因為阿茲海默症忘記一輩子最深愛的人，拍片提醒珍惜跟家人相處時光。」阿寶認同「百善孝為先」觀念，以前是為善不欲人知，但現在愛要大聲說出來，「現在人手一機就可以拍攝，希望有志一同拍正能量影片，用我們的創作，把愛傳出去。」
15歲童星「掌上明珠」2020年曾演出《倚天屠龍記》受到關注，這次投稿以「孝順成為一種習慣」主題拍攝，巧妙運用「場記板」串場，十分特別。提到投稿的初衷，她自認對父母不夠孝順，借此機會宣揚孝道，「孝道是傳統美德，拍的時候有一種榮譽感，非常有意義。」她也在日常生活身體力行孝順，會幫忙父母做家事。
其他人也在看
崔軾玄被孝親楷模「無私」感動
第4屆「旺旺孝親獎」昨選出10位孝親楷模，包括來自台灣的王亭潔、蔣昌冬、陳俊傑、楊春茶及湖南的李發英、許金杏、唐愛民、河南的趙伏妮等，昨頒獎前播放的孝親楷模紀錄影片，真實動人的故事與影像呈現了現代孝順的多樣面貌，感動全場。中時新聞網 ・ 1 天前
長沙直擊》韓菲嗨唱〈茉莉花〉飆Rap 繼承父親王中平音樂夢
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊即時連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 1 天前
旺旺孝親獎》網紅、童星短影片獲獎 認同孝親理念
第四屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮，29日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店登場。短影片今年選出十個感動人心的短影片、100支最佳人氣短影片，透過不同創作主題，充分展現華人世界對孝親精神的深刻共鳴與文化傳承。工商時報 ・ 1 天前
中國成立首個汽車晶片認證平台 加速推進國產化
（中央社台北29日電）荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權大戰之際，中國國營企業今天在深圳啟用國內第一個汽車晶片標準驗證平台。官方表示，將加快構建自主可控的汽車晶片產業生態，全面開啟「十五五」期間高階汽車晶片國產化進程。中央社 ・ 1 天前
老蕭獻聲孝親獎「傳遞孝順力量」
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片頒獎典禮29日在湖南長沙舉行，擔任「旺旺孝親獎」的榮譽大使兼評審團榮譽主席蕭敬騰（老蕭），昨雖未到場，他仍非常有心地錄了一段影片，他在影片中首先恭喜所有獲獎者，「你們的作品，展現了最真誠的情感，也傳遞了孝順的力量，這些動人的故事，提醒我們『孝順不只是一句口號，而是一種需要落實在生活裡的習慣』。」中時新聞網 ・ 1 天前
長沙直擊》范怡文唱〈芋冰〉嬤孫情動人 自由育兒不古板限制
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 1 天前
好好吃飯就是人生樂事3／不建議切菜宣洩情緒 胡宇威坦言試過狠砸冰「覺得滿爽的」
正經的問題問完了，接下來是個人偏愛的環節，我想知道胡宇威聽到Lulu跟陳漢典結婚的消息，有什麼感覺？「我覺得，大家的反應是『傻眼！』」所以，胡宇威現在體會到我們當初的心情了嗎？有感受到當初外界聽到你跟陳庭妮結婚、那種被震撼到的感覺了嗎？「我就覺得，『哇！』是，『哇！』是很大的驚喜！」胡宇威說，其實消息公布前幾天，才在某個場合碰到Lulu，打了照面，再過幾天就聽到好消息。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
開瓶蓋、握掃把「手勁」變小？憂鬱、代謝病、失智警訊 握力成觀察指標
提拿東西、開瓶蓋、握掃帚…，感覺「握力」變小了，可能是代謝疾病甚至失智、憂鬱症的警訊。董氏基金會指出，近年來握力已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。一項研究更指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默 症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難，都與握力有關。知名期刊《老化臨床與實驗研究》今年（2025）3月刊登了一......風傳媒 ・ 1 天前
前師弟、滑雪友鬧翻 王心恬尷尬
張榕容、王心恬、林辰唏、品冠、AcQUA源少年、翟浚安、陳至琦等人29日出席凱渥集團年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Fashion of Fear）」。昨范姜彥豐公開點名王子介入他與粿粿的婚姻，王心恬跟范姜彥豐是前師姊弟，卻又跟王子是滑雪好友，王心恬坦言跟雙方都是好友關係確實滿尷尬。中時新聞網 ・ 1 天前
范怡文焦曼婷韓菲 高歌親情融化全場
第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮29日在湖南長沙北辰國薈酒店盛大舉行，范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 1 天前
劉丹受訪被問到兒子新戀情不表態 唯一擔心的問題是孫女能否接受
劉丹受訪被問到兒子新戀情不表態 唯一擔心的問題是孫女能否接受娛樂星聞 ・ 1 天前
孝親獎/焦曼婷深情獻唱稱「圓夢」！感性告白焦恩俊邀父女合唱
2025年旺旺孝親獎「孝親楷模推薦暨孝親短視頻大賽」頒獎典禮，今（29）日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店舉行。焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮表演嘉賓，登台演唱和焦恩俊合唱的歌曲〈你知道我需要什麼〉，父親焦恩俊也通過視訊的方式驚喜現身，父女隔空合體溫馨互動，展現了「中華孝文化」中最真實的一幕。中天新聞網 ・ 1 天前
推升房價因素消失 營造物價指數年增僅0.8％
主計總處統計顯示，今年前三季營造工程物價指數平均年增率僅剩0.8％，對比2017年以來工程物價指數年增率介於1.42％～10.94％，今年的年增率預估將寫下近九年新低。房地產業者指出，過去推升房價的造價上揚因素已經消失，不過基於策略考量，加上近年景氣好建商獲利豐、底氣厚，近期即使銷售率慘淡，新建案房價短期仍難見大幅修正。工商時報 ・ 1 天前
孝親獎/寶弟淚憶高凌風留「重要3資產」 籲及時行孝伴父母
2025年第4屆旺旺孝親獎29日舉行頒獎典禮，已故天王「青蛙王子」高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）帶父親名曲登場，回憶學生時代為父親「圓夢」的快樂，感謝父親留給他無與倫比的特別「資產」。中天新聞網 ・ 1 天前
長沙直擊》跨海連線「一代大俠」焦恩俊！焦曼婷甜喊1句全場融化
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 1 天前
守護記憶與尊嚴 衛福部攜手專家推動失智症防治再升級
我國全齡失智症人口突破38萬人，失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部今天（30日）舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」，聚焦失智症照護政策研究成果，並展望長照3.0推動方向，國家衛國立教育廣播電台 ・ 18 小時前
暌違20年重返小巨蛋 Rain無預警宣布明年1月登寶島開唱
韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流後，今（30日）無預警公布再來台開唱，將於明（2026）年1月17日於台北小巨蛋舉辦安可場，也將是Rain出道逾20年以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義。中時新聞網 ・ 14 小時前
開瓶蓋握掃把怎「手勁」變小？ 恐是憂鬱、代謝病甚至失智警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 拿東西、開瓶蓋到握掃把，如果發覺「手勁」變小，可要小心了！董氏基金會今（29）日提醒，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其對高齡族群更具意義，且研究更發現，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關。 《老化臨床與實驗研究》期刊今年...匯流新聞網 ・ 1 天前
負責監控取款車手報酬1000元 換2年10月以上徒刑、罰25萬
林姓男子加入詐騙集團負責監控取款的「車手」是否依照指示上繳贓款，每件可獲得1000至2000元不等報酬，林男被警方逮捕後辯稱是在學習如何交易虛擬貨幣，並未涉及詐騙，檢方並不採信，視為詐團共犯起訴，屏東地院依共同詐欺取財等罪，分別判處林男2年10個月不等徒刑，併科以25萬元不等罰金，可上訴。自由時報 ・ 20 小時前
「手勁變小、握力下降」成健康警訊！專家示警：與「5大疾病」有關聯
拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。專家指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前