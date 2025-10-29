油條兄弟提醒陪伴父母 掌上明珠拍片揚孝

15歲童星「掌上明珠」拍攝短影片獲選，29日分享創作心得。（陳俊吉攝）

網紅「油條兄弟」團長阿寶（右）、柳橙29日出席孝親獎頒獎典禮。（陳俊吉攝）

第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮，29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，短影片選出10個感動人心短影片、100支最佳人氣短影片，透過不同創作主題，充分展現華人世界對孝親精神的深刻共鳴與文化傳承。

網紅「油條兄弟」拍攝「溫柔陪伴父母的力量」短影片，劇情最後一刻出現感人反轉，父子行走的背影十分感人。團長阿寶、柳橙29日出席頒獎典禮，首次投稿孝親獎就獲選，收到通知受寵若驚，還求證是不是假消息，2人首次來長沙對一切感到新奇，「聽說這邊是不夜城，準備好好大吃美食，品嘗以辣聞名的湘菜。」

談到腳本的創作，團長阿寶透露，父親在他不到2歲時就逝世，「看到有長輩因為阿茲海默症忘記一輩子最深愛的人，拍片提醒珍惜跟家人相處時光。」阿寶認同「百善孝為先」觀念，以前是為善不欲人知，但現在愛要大聲說出來，「現在人手一機就可以拍攝，希望有志一同拍正能量影片，用我們的創作，把愛傳出去。」

15歲童星「掌上明珠」2020年曾演出《倚天屠龍記》受到關注，這次投稿以「孝順成為一種習慣」主題拍攝，巧妙運用「場記板」串場，十分特別。提到投稿的初衷，她自認對父母不夠孝順，借此機會宣揚孝道，「孝道是傳統美德，拍的時候有一種榮譽感，非常有意義。」她也在日常生活身體力行孝順，會幫忙父母做家事。