油水分離難即時攔截 基隆自來水污染元凶手法曝光

台水公司17日首度坦承，疑似11月27日污染案元凶的將誠公司排放的污染物，流入八堵抽水站，送進新山淨水場。（張志康攝）

基隆市11月27日發生自來水污染事件，台灣自來水公司表示，有18萬自來水用戶受到影響。17日立法院經濟委員會赴基隆視察自來水應對措施時，首度公開承認，疑似污染事件元凶的將誠公司，「有一些污染物已經到我們的淨水廠」。

自來水汙染事件發生以來，基隆地檢署便積極追查汙染元凶，日前搜索將誠公司，查出該公司自台中港收取貨輪廢油，經簡單的油水分離後，再將溶於水的部分偷排至基隆河。地檢署認為該公司涉嫌重大，將游姓負責人在內的5人依涉犯《廢棄物清理法》、公共危險等罪，且有串滅證之虞，聲請羈押獲准。

廣告 廣告

17日上午，台水總工程師王傳政進行簡報時指出，將誠公司自台中港取得船舶廢油後，經油水分離，再將溶於水的部分注入基隆河，因此八堵抽水站現有的水面油膜偵測器反應不及，致使部分污染進入新山淨水場。

王傳政指出，在水污染事件後，水公司增設了水質監測裝置，包括水中油污偵測等裝置，及精進的應變作為，希望避免未來有類似事件發生。未來水公司也將與市府組成跨機關的聯合稽查，針對基隆河上下游及支流，盤點汙染熱源及水源保護區的土地使用狀況，加強潛在污染源的巡查，降低類似污染事件發生機率。

經濟部次長賴建信受訪時也指出，政府希望能夠維持良好的水環境，對於破壞水質的行為深惡痛絕，絕不容許污染水源的狀況。這次污染事件透過中央與地方合作，持續追查污染源。經濟部、環境部與基隆市府政環保局合作，持續加強水質的監測與基隆河水系的稽查。

更多中時新聞網報導

YOUNG POSSE炒年糕 甜喊年年黏黏粉絲

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

國道匝環道去年372事故 4成撞護欄