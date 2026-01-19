油水污染、停水危機接連爆 民進黨痛批謝國樑水治理全面失能

基隆市近期接連爆發油水污染，民進黨基隆市黨部19日痛批基隆市府在水資源治理與市政管理全面失能。 圖：經濟部提供

[Newtalk新聞] 基隆市近期接連爆發油水污染、大規模停水以及河川整治工程執行率掛零等諸多事件。對此，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今（19）日痛批，相關事件接連發生，凸顯基隆市府在水資源治理與市政管理全面失能，而基隆市長謝國樑口喊「市政優先」，實際卻資訊混亂、應變失當，讓市民承擔飲水與防洪風險，並要求市府公開交代治水進度與用水安全對策。

民進黨基隆市黨部召開記者會指出，從油水污染事件、大規模停水危機，到河川整治工程年度執行率掛零，已清楚顯示基隆市在水資源治理與市政管理上的嚴重失能，謝國樑不斷喊話「市政優先」，但從實際體驗上，施政成果只是宣傳灌水，市民生活卻要被迫承擔風險。

余睿柏表示，去年11月發生的油水案，市民反映自來水出現油味與異味，飲水安全亮起紅燈，然而市府與環保局在資訊揭露、污染來源說明與風險評估上反覆修正、說法不一，謝國樑亦未在第一時間出面說明，導致市民只能自行判斷、承擔風險，而這也暴露出水質監測、通報與風險管理體系的全面失靈，而非單一疏失。

他進一步指出，今年1月發生的大規模停水事件，同樣顯示市府通報與應變機制失當。主要輸水幹管破裂後，停水與降壓時間一延再延，停水範圍與恢復時程不斷變動，市民無所適從。管線老舊並非突發問題，但基隆市府長期缺乏預防性治理與清楚的汰換規畫，更在發生緊急事件時，對於溝通跟宣導混亂不堪，才使事故擴大為用水的信任危機，這並非天災，而是治理失能的結果。

在治水工程方面，余睿柏指出，旭川河與田寮河是基隆市水質、防洪與生活品質的重要命脈，卻在113年度完全交出空白成績單。根據審計資料，旭川河水質改善現地處理工程與田寮河水質改善及水環境營造工程，年度執行率皆為0%，不是進度落後，而是一整年毫無實質進展。基隆市府有責任向市民清楚說明實際執行情況、卡關原因與後續時程，而非讓治水工程長期空轉。

余睿柏強調，從油水案、停水案到河川整治工程全面掛零，這不是單一局處的問題，而是市府整體治理能力的崩壞。基隆並非缺乏預算、計畫或議會支持，而是市政機器失靈、市長管理無力。基隆市政不能只靠宣傳包裝，更不能在治水與用水這種最基本的公共安全議題上反覆死當。

他呼籲，謝國樑應公開、透明向市民交代旭川河與田寮河的實際整治進度，並清楚說明基隆市整體生活用水如何確保穩定與安全，正面回應市民最基本的期待。

