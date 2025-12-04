油汙染新增補償 每戶千元更換濾芯

基隆市長謝國樑在碇內前進指揮所公佈，新增「濾芯更換費用」補助。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市長謝國樑再赴碇內勘查汙染清理，公布補助項目納入「濾芯更換費用」。謝國樑三日晚間再度前往碇內前進指揮所現場，與台水公司總經理李丁來、環境部簡任技正簡良達等人員，共同勘查汙染整治進度，宣布因應自來水汙染事件，基市府補助項目將新增「濾芯更換費用」，協助受影響市民降低生活負擔。

環保局長馬仲豪表示，經查這次在源遠路周邊發現「正方倉儲」未妥善處理逕流水，排放白色泡沫汙水，環保局已依「水汙染防治法」裁罰新台幣六十萬元。簡良達補充，環境部十二月一日協查時，另外發現「盛星動力」（客運保修廠）未依法申請排放許可，並逕行排放廢水，已依「水汙法」告發。

謝國樑指出，經研判目前所查的違法排放行為，雖屬重大環境問題，但相關單位初步認定排放量與受汙染型態，並非造成十一月二十七日事件的主因；市府與司法機關仍持續追查其他可能來源，所有資料都已移交地檢署調查。

李丁來表示，自來水公司已在汙染區布設沙包隔離，並以抽泥車移除汙染積水；將持續加強水質監測，包括汙染點上下游採樣。若檢測結果確認無虞，將啟動「復抽」程序，並同步增設低濃度有機碳偵測儀、派員全天候巡查，確保復抽後供水安全。

謝國樑說，市府已啟動約一點九億元災害準備金，補助範圍涵蓋新山淨水廠供水區約七萬餘戶。原訂補助購買包裝水、醫療費用，及今年底前水塔清洗費，再增「更換濾芯費用」。