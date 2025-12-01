油汙染水DAY5！水公司遭罰50萬 基檢分案調查

八堵抽水站油膜感測器故障，導致自來水被汙染基隆五個區域，初估超過20萬人受影響。（圖／東森新聞）





八堵抽水站油膜感測器故障，導致自來水被汙染基隆五個區域，初估超過20萬人受影響，目前學校和住戶都採購礦泉水或是接水車的乾淨水源，洗水塔的案件更一路排到下周，至於水公司的疏失，環保局先依法開罰50萬，市府政風處已經到基檢告發，基檢已經分案要調查汙染元凶。

水車開進學校打開水管大量的水，灌進營養午餐廚房水桶一桶皆一桶全裝滿，才能拿來清洗食材、料理餐點，還是不安心，校方提早準備礦泉水，清洗新鮮肉塊和蔬菜，乾淨水源也提供給師生們喝。

學生家長：「因為家裡也是住在附近，所以還是會多少擔心，當然就是健康的，疑慮會比較多。」

為了補足乾淨的水，多輛水車紛紛出動，光是1號整天，基隆地區就出動了5台水車19車次共45噸，汐止地區則是1台水車，3班車次共6噸，連洗水塔都要搶。

洗水塔人員：「剛打開來的時候也有也有汽油味道，我們剛剛在下面洩水的時候就有汽油的味道。」

工程人員爬進水塔階梯，開手電筒拿著掃把刷子，在水塔裡來回揮動清掃，雖然這大部分水都被放掉，但雜質跟味道還是很重，預估到下周才能全清完，基隆自來水被油汙染到了第五天終於查出原因，原來八堵抽水站水面油膜感測器故障，導致台水公司沒有即時偵測攔截油汙，造成基隆河下游信義、安樂、仁愛、七堵和中山，五個區的共10萬多戶及28間學校受波及，其中建德國小離淨水廠最近，油汙的味道最嚴重，1500多位師生被影響，一旁的市立婦幼館，包含幼兒園社福機構都用同水塔。

基隆自來水廠副處長陳昭賢：「因為當天光線是在晚上的時候，他因為目前這次這個油，他其實浮在水面上得很少，我們認為他也有部分，是溶解在水中，所以我們現場的，油膜偵測器是沒有辦法感應到。」

至於自來水廠的疏失，環保局先依違反飲用水管理條例開罰50萬元，市府強調已經找政風處到基檢告發，基檢也已經分案調查，追出汙染元凶到底是誰。

