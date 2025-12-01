油汙染水DAY5！逾20萬基隆人受害 28校買水應急

基隆市營養午餐竟傳出油汙問題。（圖／東森新聞）





基隆市營養午餐竟傳出油汙問題，八堵抽水站油膜感測器故障，導致自來水遭汽油汙染，信義、安樂、仁愛、七堵與中山等五區共10萬多戶居民及28間學校受到影響。事件已延燒第五天，仍有1萬多戶尚未清理完成，只能仰賴水車供水。各校也緊急採購礦泉水清洗食材，讓居民抱怨連連，直說生活變得相當不便。經濟部長龔明鑫則表示，台水公司同樣是受害者，但居民認為最終受害的仍是用水民眾。

水車開進校園廚房，將大量清潔用水注入儲水桶，用來處理營養午餐食材。校方不放心，提前準備礦泉水清洗肉品與蔬菜，也提供學生飲用。學生家長指出，由於家住附近，因此仍然擔心水質問題，健康疑慮增加。

基隆自來水遭汽油汙染，事件爆發至今五天，台水終於查出問題源頭是八堵抽水站的水面油膜感測器故障，未能即時偵測與攔截油汙。造成基隆河下游五區10萬多戶及28校受到影響，其中鄰近淨水廠的建德國小，油味最為明顯，1500多名師生受到波及。旁邊的市立婦幼館、幼兒園與社福機構也使用同一水塔。

目前受影響建物都需依賴水車與礦泉水供應。市府一早就派員清洗水塔，排除髒水。洗水塔業者表示，一打開水塔就聞到濃厚汽油味，近期接單不斷，預估至少到下週才能消化完畢。根據台水統計，目前仍有1萬多戶受影響。各校雖然水表前檢測均合格，但校方仍自主清洗水塔加強防範。

基隆市教育處表示，28所受影響的學校經檢測水表前水質均合格，但由於部分水體滯留在水塔內，仍要求學校全面清洗水塔。

台水公司此次疏失，最重恐面臨60萬元罰款。經濟部長龔明鑫強調水源污染事件中台水也是受害者，不過居民普遍認為，最終承受影響的仍是民眾自己。

