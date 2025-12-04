油汙案災害補助 童子瑋促普發現金

針對基隆油汙事件，議長童子瑋抨擊市府的事後處理成了這次事件的第二場危機。（議長童子瑋辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

針對基隆油汙事件補貼政策，議長童子瑋四日臉書貼文指市府因流程不清晰、標準多次調整引發市民不滿，要求市府全面檢討補助機制，並完整說明方式、減少行政流程、增加補助金額。童子瑋強調，唯有真正減輕市民負擔，市府才能重新贏回市民的信任。

童子瑋表示，油汙危機本身就是市民第一重的不滿，而市府的事後處理更是這次事件的第二場危機，油汙事件從十一月二十七日發生，到十二月一日市長才宣布啟動災害準備金，但是補助申請的方式與條件，顯然沒有經過完整的沙盤推演，一下要求民眾要保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天在面對市民一再追問後，才勉強擠出濾水器一千元的補助。

童子瑋強調，相關方案的申請流程也極為不清楚，市府幾乎只會回應「請洽里長與區公所」，但市民真的去問了，他們也只能無奈表示還要再向市府確認。

童子瑋嚴正呼籲市政府務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏的方式處理問題，請與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正的汙染源；而在災害補助的配套上，也請務必重新好好檢討申請流程與補助額度。未來可以做的方向，包括優先導入電子化申請表單，讓程序更清楚、更方便，確實給予里長和區公所完整且一致的說明資訊，並向市民清楚公告補助範圍與填寫範例；對於濾芯更換補助至少應考慮加倍，以五千元為目標，甚至可以減少繁瑣的審核機制，改為直接普發現金。