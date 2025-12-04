油汙水已DAY7 還未追出「元凶」！ 民眾轟：市府無效率

基隆民怨，油汙水都已經七天，還未追出元凶。（圖／東森新聞）





基隆民怨，油汙水都已經七天，還未追出元凶，怒轟市府無效率！受影響包括基隆、新北、汐止超過十萬戶用水，自來水公司和市府追查污染源，初步排除兩家排放汙染物的業者。民眾說，那就更奇怪了，會不會偷排汙水已是日常，基隆超過20萬居民早就不知喝下多少汽油水？

受到油汙染的溝渠前，基隆市府出動怪手、吸泥車，持續清理漂浮在水面上的油汙。工作人員，也直接踏進水中徒手開挖，將堆積已久的樹枝，就是要加速清除河水汙染。

工程人員：「對啊，他只要一個小時，油就會浮上來。」但油汙水到了第七天，根本問題沒解決，尤其遭抓包的聖星動力和正方倉儲，是否早就偷排放，導致20萬人喝下汽油水。

目前相關單位，已經準備好沙包，要堆疊住不讓油汙流入基隆河，不過都已經過了一個禮拜，還沒找出汙染源元凶，居民恐怕已經將這些汙水喝下肚。

水質受汙染居民：「會擔心啊，當然會，喝的話，我們就影響很大。」

大量油水流入市區，即便從已經著手清理，但早已受到汙染的水塔、水管，一時之間，恐怕很難徹底清除，即便真的從源頭送出乾淨水資源，民眾也不敢輕易使用。

水質受汙染居民：「基本上新聞爆出來，就自然也不會再去使用，像我們家現在就是自備瓶裝水這樣。」

直到4號一早，市府會同各單位，緊急召開臨時會議，研議補助問題，但元凶是誰，依舊沒有答案。

水質受汙染居民vs.記者：「（後來說汙染沒有達到標準，所以應該不是他們），害人家嚇一跳，（會不會覺得烏龍一場）對啊，這樣他的名聲會壞掉，（會覺得效率不好嗎），會啊，都已經一個多禮拜了。」

這回河水遭油汙染，到底是不是長久以來累積的問題，還是另有原因，但環境部一度認為元凶是盛星，後來才改口，不知道誰才是元凶，中央、地方竟然不同調，哪個環節出問題恐怕都還得追。

