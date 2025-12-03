油污再現！台水公司坦言基隆河污染尚未完全排除 先改西勢水庫供水
台水公司今（3）日表示，基隆河再次發現油污，台水公司已全面停止取用河水，改從西勢水庫供水，並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。
台水公司說明，目前暖暖淨水場由西勢水庫全量供水，台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫不影響供水。
台水表示，對於疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保台水公司取水安全；而有關污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。
台水公司強調，將持續加強監測與應變，全力確保民眾供水安全與穩定。
針對 11 月 27 日基隆河受油污影響，導致汐止自來水出現異味一事，台水公司也提供補償措施。汐止區公所提醒民眾，在進入求償程序前，最重要的是確實保全相關證據。請受影響市民妥善保存本期間各項單據與證明文件正本，以利後續提出主張及權益保障。
汐止區公建議，包括蒐集與保存以下 5 類證據：
1.購買飲用水之憑證：如購買瓶裝水或桶裝水之發票、收據。
2.水塔清洗之費用單據：委託清洗水塔所支出費用之收據或契約。
3.水塔或用水異常之影像紀錄：如異味發生時之油污、浮油等照片或影片。
4.就醫證明與費用單據：若有因疑似受污染用水造成不適之診斷證明及醫療費用。
5.其他必要支出證明：因本次事件直接衍生之相關支出憑證。
民眾請先行整理並可交由各里里長協助收件，再統一轉交汐止區公所彙整。
