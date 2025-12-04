[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

針對基隆油污事件補貼政策，市府因流程不清晰、標準多次調整引發市民不滿。基隆市議長童子瑋今（4）發佈臉書貼文，要求市府全面檢討補助機制，提出三大面向，未來應該完整說明方式、減少行政流程、增加補助金額。他強調，唯有真正減輕市民負擔，市府才能重新贏回市民的信任。

油污處理變二次危機 童子瑋：市府應全面檢討補助機制。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋表示，油污危機本身，就是市民第一重的不滿；而市府的事後，更讓我在第一線聽到許多加倍的民怨，可以說市府的處理，是這次事件的第二場危機。他分析，油污事件從 11 月 27 日發生，到 12 月 1 日市長才宣布啟動災害準備金；但是補助申請的方式與條件，顯然沒有經過完整的沙盤推演。一下要求民眾要保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天，在面對市民一再追問之後，才勉強擠出濾水器 1,000 元的補助。

廣告 廣告

童子瑋強調，相關方案的申請流程也極為不清楚。無論是打電話詢問，還是請媒體去幫忙瞭解，市府幾乎只會回應「請洽里長與區公所」；但市民真的去問了，他們也只能無奈表示還要再向市府確認，同時還得一邊教學市民、一邊協助收集各式表格。他說「這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？」

童子瑋表示，他要嚴正呼籲市政府，務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏式的方式處理問題。請與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正的污染源；而在災害補助的配套上，也請務必重新好好檢討申請流程與補助額度。

而在可以改進的部分，他認為市府未來可以做的方向，包括：優先導入電子化申請表單，讓程序更清楚、更方便；確實給予里長和區公所完整且一致的說明資訊；向市民清楚公告補助範圍與填寫範例；對於濾芯更換補助，至少應考慮加倍，以 5,000 元為目標；甚至可以減少繁瑣的審核機制，改為直接普發現金。

更多FTNN新聞網報導

基隆油污事件引發民怨 童子瑋提出三點裁示籲市府強化追查、補償與設備更新

自來水油汙改善 童子瑋爭取供水措施與設備改善

童子瑋公布太平青鳥轉型影片 盼青年旅宿成為「認識基隆的起點」

