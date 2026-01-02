油漆工持假證件進警大 土地公廟香油錢整箱搬走「出校門被活逮」 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園一名游姓油漆工因為缺錢買毒，日前至中央警察大學，以舊的施工通行證騙過大門警衛，接著進入警大竊取校園內的土地公廟香油錢箱，共得手2萬5千元。結果就在游男得逞後要騎車離開警大時，香油錢箱卻意外掉落地面，吸引警衛注意，當場把他逮捕，轄區警方也依竊盜罪嫌將游男移送法辦，並向法院聲請預防性羈押獲准。

警方調查，游男以油漆工維生，但染有吸毒惡習，日前他才因毒駕遭逮，被依公共危險移送法辦，沒想到在交保後仍不知悔改，為了籌措買毒費用，四處偷竊未拔鑰匙的小貨車、機車代步，還竊取電線、鐵器到資源回收場銷贓變現。

警方調查，上個月24日，游男竟將腦筋動到警大校園內的土地公廟，他當天騎著偷來的機車前往警大，然後持過去在該校施作油漆工程時的舊通行證，成功瞞騙大門警衛後，進入警大竊取土地公廟的香油錢箱，得手約2萬5千元。

但游男在太歲頭上動土，就在他要騎機車出校門時，香油錢箱卻意外掉落地面，警衛察覺有異，立即上前將他逮捕，並通報轄區警方到場，游男也坦承犯行，警方訊後將他依法送辦，並建請桃園地檢署向法院聲請預防性羈押獲准。

照片來源：翻攝畫面

