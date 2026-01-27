油漆工摔碎手肘！「雙壓輔助」縮短嚴重骨折修復期

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名36歲的油漆師傅尤先生，前年底因粉刷時不慎從梯子跌落，導致右手關節粉碎性骨折。所幸在臺中醫院外傷整合團隊的搶救下，透過骨折復位手術結合「負壓」與「高壓氧」的「雙壓」輔助治療，讓他成功在三個月內重拾畫筆，重返職場工作。

關節脫位腫脹如象腿 精準復位術後搭配雙壓治療助恢復

臺中醫院高壓氧中心主任黃敏旭分享，尤先生送醫時右手肘腫痛變形，經查為橈骨頭粉碎性骨折合併脫臼。針對這類嚴重外傷，醫療團隊先以人工骨植入或骨板進行「硬組織」重建。

黃敏旭主任強調，術後消腫是恢復關鍵，利用負壓傷口照護與高壓氧治療改善血循，能預防組織壞死並加速癒合，讓原本需半年以上的療程大幅縮短。

骨折不只傷骨也傷肉 整合治療掌握消腫黃金期

黃敏旭醫師提醒，嚴重肢體創傷必須「軟硬兼顧」。除了利用適當的鎖定鋼板穩定骨骼結構外，周邊軟組織的修復更是決定功能恢復的重點。透過「雙壓輔助」治療，能有效應對嚴重的軟組織損傷。尤先生在術後展現堅韌毅力配合復健，目前已恢復手部功能，成功回歸正常生活。

