油漆師作場露手彈鋼琴 琴韻網傳爆紅數萬按讚 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】高手在民間無奇不有，一名油漆師傅在虎尾某音樂教室作業時，趁休息時見琴技癢，順手彈上「理查克萊德曼—夢中的婚禮」，熟練的指法和琴韻，讓一旁教鋼琴的女師和同事頗為驚憾，經在場同事將影像po上網，立即獲五萬多粉按讚，一時之間讓這名會彈鋼琴的油漆師爆紅。

油漆師曾煒泓工作休息時見琴技癢，順手彈上「夢中的婚禮」的影片po上網後，讓這名會彈鋼琴的油漆師一時之間爆紅。（圖／記者簡勇鵬攝）

油漆師傅曾煒泓日前在裝修中的虎尾某家音樂教室工作，看到作場有一台鋼琴，一時技癢就順手彈出「理查克萊德曼—夢中的婚禮」琴韻，讓在場的鋼琴女師和工作夥伴都相當驚憾，原以為他僅是好奇敲敲琴鍵而已，沒想到指法竟相當熟練，且能彈出優美的琴韻；因而在驚訝中，隨即將他穿著沾滿油漆工作服彈奏的影片PO上網，2天來，吸引近百萬人流覽，約5萬人按讚。

從事油漆工作20年的37歲曾煒泓說，小時候，帶他長大的阿嬤家有台閒置的老舊鋼琴，在16歲那年，那時對彈鋼琴是一竅不通，沒上過鋼琴課，沒有老師教，看不懂琴譜，也不會指法，但因為阿嬤說很喜歡這首「理查克萊德曼—夢中的婚禮」，就無師自通，自己去找譜，再去請教會彈琴的同學，常常回阿嬤家自己練琴，就這樣用死背的方式去記，加上常常1天一練就7、8個小時，勤練了三個多月後，終於可以完整的彈完整首曲子。

和阿嬤感情很好的曾煒泓眼角滲濕哽咽的說，讓阿嬤聽著我完整將曲譜彈完時，永遠忘不了阿嬤當時感動的神情，覺得一切都很值得；後來還三不五時為阿嬤彈琴解悶，直到阿嬤逝後，就再也沒碰琴了；直到前幾天來虎尾音樂教室作場油漆時，看到作場旁的鋼琴，突然想起阿嬤就一時技癢順手彈了一下，沒想到被同事拍成影片PO上網，且引起這麼大迴響，接近百萬人次流覽、5萬人按讚，4000多人分享。

工作場業主的鋼琴女師陳寶玲稱許油漆師曾煒泓彈這曲「夢中的婚禮」水準著實不錯。（圖／記者簡勇鵬攝）

該音樂教室空間設計業者表示，和曾煒泓合作多年，知道他刷漆功夫了得，且喜歡畫圖騰外，卻萬萬沒想到也會彈鋼琴，真是大為意外；另外，鋼琴女師陳寶玲表示，「夢中的婚禮」這首曲是學鋼琴的基本款，一般學生從基本學起至少要2年程度才有辦法彈，曾煒泓雖無師自通，卻有這樣的水準，著實厲害；如他再有持續學琴意願，樂意指導，相信日後必有進步空間。