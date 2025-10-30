油漆師傅即興彈琴「夢中的婚禮」 吸網路近百萬觀看

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林虎尾鎮一家音樂教室近日裝修，油漆師傅，人不可貌相，當場即興彈奏理查克萊德門知名曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路，因琴藝驚人，吸引近百萬瀏覽次數。油漆師傅今天現身，他說彈鋼琴沒有拜師，完全是為了阿嬤想聽，苦練自學。

溫柔的雙手撫過琴鍵，悠揚的樂聲流動，只是拉開畫面一看，彈鋼琴的不是斯文小生；身穿T恤、休閒長褲還殘留點點油漆，是的，演奏者他是剛好來裝修的油漆師傅，37歲的曾煒泓。

廣告 廣告

更衝突的是，鋼琴上擺的不是琴譜而是"台灣口香糖"，邊彈邊嚼，反差衝突大。





為了阿嬤！即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學

即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學3個月（圖／民視新聞）









已經多年沒彈鋼琴了，在音樂教室施工時，看到鋼琴，忍不住彈彈看，被工作人員拍下上傳網路，沒想到吸引近百萬瀏覽次數。曾先生說，其實從沒正式學過鋼琴，國中時，花了3個月自學彈奏，理查克萊德門知名曲目「夢中的婚禮」，都是因為她。油漆師傅曾煒泓：「我阿嬤愛聽這首，我就去訓練，為了送我阿嬤這首，我就拚命一直練一直練，一天大概練8小時。」





為了阿嬤！即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學

油漆師傅施工時即興彈琴「夢中的婚禮」 吸網路近百萬觀看（圖／翻攝畫面）





想到三年前過世的阿嬤，曾先生紅了眼眶，原來即興彈奏的這一曲，全是為了讓阿嬤開心。油漆師傅曾煒泓：「那時她那個表情，你無法體會，就是一種，喔！可能是這輩子有過最好的感覺，我阿嬤的眼眶就泛紅

我為我阿嬤做這件事，我覺得很光榮。」時隔20多年，再次彈奏，謙虛說有點生疏，但素人自學令人吃驚，乖孫會滾刷，也會彈琴，天上阿嬤都有聽到。





為了阿嬤！即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學

為了阿嬤！即興彈奏「夢中的婚禮」吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學（圖／民視新聞）









原文出處：為了阿嬤！即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學

更多民視新聞報導

成中國洗腦神曲! 王世堅"質詢柯文哲"片段爆紅

蕭邦大賽結果出爐 台裔美籍鋼琴家陸逸軒奪首獎

俄國作曲家謝德林逝世

