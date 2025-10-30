油漆師傅彈琴破百萬觀看！苦學死記全為阿嬤
雲林一間音樂教室最近在裝修，37歲的油漆師傅曾煒泓，看到裡頭擺放著鋼琴，一時興起當場彈了一首《夢中的婚禮》，邊嚼著檳榔邊彈鋼琴的畫面被拍下PO上網，短短2、3天就吸引百萬人瀏覽，且背後還藏有洋蔥，曾師傅會彈這首音樂，全是因為自己的阿嬤。
曾師傅會彈這首曲子，全因自己的阿嬤喜歡。圖／台視新聞
該間音樂教室最近在整修，負責的油漆師傅曾煒泓一時技癢，順手彈出熟悉的旋律，畫面被PO上網，還被稱為是被油漆耽誤的鋼琴手。他從小是由阿嬤帶大，因為阿嬤喜歡聽《夢中的婚禮》，為了要彈給阿嬤聽，完全看不懂琴譜的他，自己找同學教他，以死記的方式苦練3個多月，終於可以彈完整首曲子。
鋼琴老師得知也相當驚訝，表示「基本上這樣無師自通算厲害了，這首歌大概要學2年的程度，才有辦法彈這首曲子」。但曾煒泓的阿嬤三年前過世，他就再也沒碰琴了，因為工作中碰巧看見鋼琴，想起了阿嬤，想再彈一次給天上的阿嬤聽。
雲林／蔡佩旻 責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
其他人也在看
油漆師即興彈鋼琴 破百萬瀏覽 自學背後藏洋蔥
近日網路爆紅一段油漆師傅彈奏鋼琴的影片，畫面實在太有衝突感，這名油漆師傅到音樂工作室裝修，全身都噴滿油漆，嘴裡還咬著檳榔，結果看到一台鋼琴忍不住彈奏起來，影片在網路上破百萬瀏覽，原來這名油漆師在國三時自學鋼琴，主要是因為阿嬤很喜歡「夢中的婚禮」這首曲子，花了三個月時間自學，雖然阿嬤過世了，不過他忘不了當時阿嬤聽他演奏後，感動的神情至今難忘。 #油漆師傅#彈鋼琴#衝突感#自學#夢中的婚禮東森新聞影音 ・ 1 天前
油漆師自彈《夢中的婚禮》百萬人瀏覽 本尊曝感人苦學原因
油漆師傅曾煒泓日前在雲林虎尾一家音樂教室工作，看到裡面有一台鋼琴，想起20年前為了彈給阿嬤聽，苦學3個月學會《夢中的婚禮》，一時技癢彈了一下，熟練的指法、琴韻，連現場的鋼琴老師都驚訝，同事把他穿著沾滿油漆工作服彈琴的影片PO上網，2天吸引近百萬人瀏覽，約5萬人按讚。自由時報 ・ 1 天前
油漆師傅即興彈琴「夢中的婚禮」 吸網路近百萬觀看
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林虎尾鎮一家音樂教室近日裝修，油漆師傅，人不可貌相，當場即興彈奏理查克萊德門知名曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路，因琴藝驚人，吸引近百萬瀏覽次數。油漆師傅今天現身，他說彈鋼琴沒有拜師，完全是為了阿嬤想聽，苦練自學。溫柔的雙手撫過琴鍵，悠揚的樂聲流動，只是拉開畫面一看，彈鋼琴的不是斯文小生；身穿T恤、休閒長褲還殘留點點油漆，是的，演奏者他是剛好來裝修的油漆師傅，37歲的曾煒泓。更衝突的是，鋼琴上擺的不是琴譜而是"台灣口香糖"，邊彈邊嚼，反差衝突大。即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學3個月（圖／民視新聞）已經多年沒彈鋼琴了，在音樂教室施工時，看到鋼琴，忍不住彈彈看，被工作人員拍下上傳網路，沒想到吸引近百萬瀏覽次數。曾先生說，其實從沒正式學過鋼琴，國中時，花了3個月自學彈奏，理查克萊德門知名曲目「夢中的婚禮」，都是因為她。油漆師傅曾煒泓：「我阿嬤愛聽這首，我就去訓練，為了送我阿嬤這首，我就拚命一直練一直練，一天大概練8小時。」油漆師傅施工時即興彈琴「夢中的婚禮」 吸網路近百萬觀看（圖／翻攝畫面）想到三年前過世的阿嬤，曾先生紅了眼眶，原來即興彈奏的這一曲，全是為了讓阿嬤開心。油漆師傅曾煒泓：「那時她那個表情，你無法體會，就是一種，喔！可能是這輩子有過最好的感覺，我阿嬤的眼眶就泛紅我為我阿嬤做這件事，我覺得很光榮。」時隔20多年，再次彈奏，謙虛說有點生疏，但素人自學令人吃驚，乖孫會滾刷，也會彈琴，天上阿嬤都有聽到。為了阿嬤！即興彈奏「夢中的婚禮」吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學（圖／民視新聞）原文出處：為了阿嬤！即興彈琴吸網路近百萬觀看 油漆師傅：苦練自學 更多民視新聞報導成中國洗腦神曲! 王世堅"質詢柯文哲"片段爆紅蕭邦大賽結果出爐 台裔美籍鋼琴家陸逸軒奪首獎俄國作曲家謝德林逝世民視影音 ・ 1 天前
影》油漆師傅自學鋼琴彈出夢中婚禮 琴聲背後有洋蔥
油漆師傅曾煒泓近日到雲林縣虎尾鎮1間音樂教室粉刷油漆，見教室內的鋼琴一時技癢，彈奏出動聽的鋼琴名曲〈夢中的婚禮〉，朋友錄影上傳社群網站，獲近百萬瀏覽次數，他表示自己從未正式學過鋼琴，這首〈夢中的婚禮〉是他花了3個月時間自學而成「只因為阿嬤喜歡聽」。中時新聞網 ・ 1 天前
Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
台中霧峰掩埋場廚餘水溢流 市府：已加強覆土
（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市廚餘去化政策惹議。市議員今天表示，環保局將廚餘傾倒進掩埋場，導致霧峰掩埋場廚餘水外溢，挖11個廚餘坑，連1塊不透水布都沒用。中市府表示，已加強覆土。中央社 ・ 1 天前
秦昊在三亞秒變「女兒奴」直播員 隔空喊話給米粒報備寵女無底線
秦昊在三亞秒變「女兒奴」直播員 隔空喊話給米粒報備寵女無底線娛樂星聞 ・ 18 小時前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解5／獨家／中僑胞五星旗海迎習近平 南韓示威者當面喊中共OUT
川習會的場外，今天也很熱鬧，為了迎接習近平到訪，中國僑胞和留學生，一大早就帶著五星旗到現場等待。但同時，韓國保守派的反中抗議人士也到場，大嗆「習近平OUT」、以及「這裡不是中國」。維安緊張，南韓警方在機場外、制高點都有部署警力。鏡新聞 ・ 1 天前
宏碁子公司安圖斯結盟源華智醫 AI運算平台助攻新藥研發
宏碁子公司安圖斯科技今日宣布，與華安醫學全資子公司源華智醫簽署合作協議，源華智醫將運用安圖斯旗下Altos aiWorks運算平台，結合源華智醫在AI藥物研發的技術，打造AI藥物開發平台。鏡報 ・ 23 小時前
非洲豬瘟案場死豬化製三聯單 中市府：甲聯遭塗改
（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中30日電）台中養豬場確診非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，造成數字落差。台中市農業局副局長蔡勇勝今天證實，遭塗改的為甲聯，是由化製車司機隨車送往化製廠的單據。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟禁運禁宰衝擊產業 政院拍板補助措施
非洲豬瘟全國禁運禁宰期間造成產業損失，行政院拍板產業補助支持措施，養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及傳統肉攤都補助，也推出金融支持方案。中華民國養豬協會理事長潘連周，肯定政府美意，但認為運輸業者被遺漏。也有豬農認為不無小補，呼籲之後解禁的開市，政府能做好調配、避免價崩。公視新聞網 ・ 23 小時前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
注意！好市多「１水果」農藥超標，不符食安法遭銷毀
衛福部食藥署昨（28）日公布最新邊境檢驗結果顯示，好市多進口的澳洲甜橙，經檢驗發現殘留農藥「勃激素A3」超標造咖 ・ 2 天前
示警台灣房價所得過高 央行理事支持現行選擇性信用管制
中央銀行第3季理監事會議記錄曝光!全體理事考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變；由於現行第七波選擇性信用管制實施屆滿一年，民眾也關心房市管制議題；央行報告指出，理事們多支持現行管制措施維持不變，並表達需要更多時間觀察，讓政策持續發揮效果。中時財經即時 ・ 21 小時前
台灣農村「天茶地酒」飄香日本市場 展現中苗地區永續農村多元魅力
（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】臺灣茶酒產業憑藉深厚文化底蘊與地方特色，成為農村經濟發展的重要支柱， […]觀傳媒 ・ 23 小時前
許縣長會勘竹山國小修建工程
竹山國小教學大樓於九二一震災後由慈濟基金會援建，迄今已使用二十五年。校舍因年代久遠，教室牆面油漆斑駁、樓頂水泥龜裂滲水導致壁癌，鋼板鏽蝕情形嚴重，恐影響結構安全與師生使用安全。縣長許淑華三十日下午親赴竹山國小勘查校舍現況，聽取學校需求與改善建議，並責成教育處積極協助，確保後續整修品質，打造安全舒適的學習環境。竹山國小校舍由建築師許常吉設計監造，採斜屋頂減少漏水問題，教室隔間以矽酸鈣板內填輕質水泥，具防震與減重效果；樓板層則以鍍鋅鋼板覆以水泥鋪設。然而，由於矽酸鈣板無法施作水泥牆面，僅能以油漆粉刷美化，需定期維護。近年因經費有限，牆面未能全面翻新，加上部分屋頂區域易積水、截水溝龜裂滲漏，導致三樓教室及走廊壁癌嚴重，樓層鍍鋅鋼板也有鏽蝕現象，不僅影響校園美觀，更恐衍生公安疑慮 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
台灣人不買VS韓國人瘋搶！從「屋主還吊著也買」看兩國差異
「經濟越差，房價越高」這種看似矛盾的現象，正在韓國真實上演，而台灣的房市卻呈現完全不同的走向。 最近一位網友分享對韓國房市的觀察，提到韓國自經歷國家破產風暴後，出現了一種特殊的房市現象：很多人因為經濟困境上吊自殺導致房屋變成凶宅，但倖存者卻在風暴過後開始搜刮便宜房產，甚至看屋時遇到屋主還吊在裡面也照買不誤。這種極端的投資行為，造就了韓國人「害怕經濟就買房」的獨特心態，形成經濟越差、房價越高的矛盾現象。賣厝阿明 ・ 1 天前
殼牌Q3獲利超預期 將購買35億美元庫藏股
得益於強勁營運表現以及交易貢獻，英國石油巨頭殼牌石油30日公布第三季獲利超出預期，宣布將在未來3個月內再回購35億美元的庫藏股，報答股東，而這也是該公司連續第16季至少回購了30億美元的股票。中時財經即時 ・ 23 小時前
日月潭花火音樂嘉年華11月1日登場 集集分局強化交通疏導確保安全順暢
2025日月潭花火音樂嘉年華總計三場煙火秀，繼首場在伊達邵碼頭圓滿落幕後，第二場將於十一月一日（星期六）晚間在水社中興停車場盛大登場，屆時將結合音樂與煙火表演，預計吸引大量遊客前來觀賞，為維持活動期間交通順暢及安全秩序，集集警分局已預先規劃交通疏導措施，強化車流引導，並動用義警、義交及民防人力協助疏導，確保活動順利進行。為因應花火活動期間人潮及車潮湧入，集集警分局已針對水社及向山周邊主要道路完成實施交通管制公告，屆時加強引導車輛依序進出，避免路段壅塞，也特別提醒，活動現場停車位有限，建議遊客多加利用大眾交通運輸工具，如高鐵、台鐵轉乘南投客運或日月潭接駁車前往，以減少車流壓力與等候時間。同時，警方將於主要路口與停車場周邊安排員警與民力全程引導，維護交通秩序與行人安全。集集警 ...台灣新生報 ・ 1 天前
高市中鋼鋁業股份有限公司救災演練 提升救災效能
記者王正平／高雄報導 為提升廠方自主應變能力及強化消防人員救災技能，高雄市政府消防局…中華日報 ・ 1 天前