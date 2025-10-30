油漆師傅彈琴破百萬觀看！苦學死記全為阿嬤

雲林一間音樂教室最近在裝修，37歲的油漆師傅曾煒泓，看到裡頭擺放著鋼琴，一時興起當場彈了一首《夢中的婚禮》，邊嚼著檳榔邊彈鋼琴的畫面被拍下PO上網，短短2、3天就吸引百萬人瀏覽，且背後還藏有洋蔥，曾師傅會彈這首音樂，全是因為自己的阿嬤。

曾師傅會彈這首曲子，全因自己的阿嬤喜歡。圖／台視新聞

該間音樂教室最近在整修，負責的油漆師傅曾煒泓一時技癢，順手彈出熟悉的旋律，畫面被PO上網，還被稱為是被油漆耽誤的鋼琴手。他從小是由阿嬤帶大，因為阿嬤喜歡聽《夢中的婚禮》，為了要彈給阿嬤聽，完全看不懂琴譜的他，自己找同學教他，以死記的方式苦練3個多月，終於可以彈完整首曲子。

鋼琴老師得知也相當驚訝，表示「基本上這樣無師自通算厲害了，這首歌大概要學2年的程度，才有辦法彈這首曲子」。但曾煒泓的阿嬤三年前過世，他就再也沒碰琴了，因為工作中碰巧看見鋼琴，想起了阿嬤，想再彈一次給天上的阿嬤聽。

雲林／蔡佩旻 責任編輯／陳俊宇

