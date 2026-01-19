油漆師傅梯上摔落手臂粉碎變形！負壓加高壓氧3個月救回

台中一名36歲油漆師傅尤先生，站在梯子上粉刷時不慎墜落，右手關節粉碎性骨折變形。經台中醫院骨折復位手術，搭配負壓與高壓氧「雙壓」治療，3個月內完成修復重返職場。

尤先生提供受傷時摔落地面，右手粉碎性骨折變形的照片。（圖／台中醫院）

台中醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭指出，尤先生從梯子上跌落，造成橈骨頭部粉碎性骨折合併肘關節脫臼。醫療團隊緊急進行關節復位及人工骨植入手術，後續以負壓傷口加壓減緩軟組織腫脹，合併高壓氧加速修復組織，讓患者順利復原。

另一名27歲賈先生騎車下班途中遇車禍，右腳踝骨折腫痛變形。檢查確認是遠端脛骨和腓骨粉碎性骨折合併踝關節脫位，經骨板復位手術及雙壓輔助治療與復健後，目前已行走自如。

衛生福利部台中 醫院高壓氧中心黃敏旭主任說明，尤先生到院時右手關節粉碎性骨折的影像。（圖／台中醫院）

黃敏旭表示，兩名患者到院時都因嚴重外傷導致肢體變形，治療複雜費工。兩人配合醫師手術後的雙壓與復健治療，讓原本可能超過3個月修復期的手術，都順利在3個月內完成修復重返職場。

尤先生說，他前年底工作時身體失衡，摔落前要用右手抓支撐物，但沒抓穩導致橈骨頭粉碎性骨折。賈先生則是下班途中自摔造成踝關節脫位合併遠端骨折。兩人都感謝黃主任細心的復位手術與雙壓及復健治療。

️黃敏旭醫師（右）說明賈先生（左）下班途中車禍導致腳踝粉碎性骨折。（圖／台中醫院）

黃敏旭強調，嚴重肢體創傷不只是骨頭，周邊軟組織也很關鍵。治療重點在於「軟硬兼顧」，針對骨骼的「硬」傷，新型鎖定鋼板能提供優異穩定度，無法重建的碎裂部位可透過人工植體置換恢復功能。周邊組織的「軟」傷部分，需掌握術後消腫黃金期，藉由負壓傷口照護與高壓氧治療，有效改善血液循環、預防組織壞死與感染。

黃敏旭表示，骨折患者不只要骨頭復位，更重要的是周邊軟組織同步修復。台中醫院創傷團隊「軟硬兼施」治療模式，目前已成功幫助許多骨折患者獲得理想恢復成效。

