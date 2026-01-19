油漆師傅高處墜落右手粉碎性骨折 醫師「軟硬兼施」助3個月內重回職場

醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭（左）說明兩患者，透過骨折復位手術合併負壓與高壓氧「雙壓治療」，快速且順利恢復手腳功能，重返職場。圖/台中醫院





年節將至，家家戶戶忙著除舊佈新，但登高粉刷務必當心！台中一名36歲的尤姓油漆師傅，日前在工作中不慎自梯子墜落，右手關節瞬間粉碎性骨折並變形。所幸經台中醫院外傷團隊施以「軟硬兼施」治療法，透過骨折復位與人工骨植入手術，搭配高壓氧及負壓傷口「雙壓輔助」，讓原本預計需長達半年以上的修復期縮短至三個月，幫助他順利重返職場生活。

當時尤先生被送往急診時，右手肘腫痛已嚴重變形，經X光檢查證實為橈骨頭粉碎性骨折合併肘關節脫臼。無獨有偶，另一名27歲的賈先生也因下班車禍造成右腳踝粉碎性骨折。面對這兩起嚴重的肢體創傷，台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭指出，嚴重的創傷不僅是骨頭碎裂的「硬傷」，周邊肌肉與皮膚的「軟傷」更是復原關鍵。

36歲尤先生漏出當初粉碎性骨折的右手關節，傷口疤痕平整幾乎看不出來。

黃敏旭醫師表示，過去對於粉碎性骨折常面臨重建困難，但現代醫療科技已能透過新型鎖定鋼板或人工植體置換，精準重建骨骼結構。然而，術後的消腫與修復才是真正的挑戰。醫療團隊為兩位患者安排了「雙壓輔助治療」：先利用負壓傷口加壓減緩組織腫脹，再結合高壓氧加速組織細胞修復並預防感染。這種針對骨頭與軟組織同步治療的模式，有效縮短了整體的復健時程。

在醫護團隊與患者堅強毅力的配合下，兩位傷者都在不到三個月的時間內完成修復，不僅骨頭癒合良好，周邊組織也恢復功能，並於今日出席記者會分享心路歷程。尤先生激動地感謝醫師細心的復位手術，讓他能重新拿起刷子；賈先生也已能行走自如。黃敏旭醫師提醒，骨折病患追求的不只是骨頭接合，唯有「軟硬兼顧」的綜合評估與治療，才能讓受傷的肢體恢復功能，真正回歸正常生活。

