油漆師即興彈鋼琴 破百萬瀏覽 自學背後藏洋蔥

近日，網路爆紅一段油漆師傅彈奏鋼琴的影片，畫面實在太有衝突感，這名油漆師傅到音樂工作室裝修，全身都噴滿油漆，嘴裡還咬著檳榔，結果看到一台鋼琴忍不住彈奏起來，影片在網路上破百萬瀏覽，原來這名油漆師在國三時自學鋼琴，主要是因為阿嬤很喜歡〈夢中的婚禮〉這首曲子，花了三個月時間自學，雖然阿嬤過世了，不過他忘不了當時阿嬤聽他演奏後，感動的神情至今難忘。

屋內裝修工程到一半，男子的衣服、褲子還沾有油漆痕跡，嘴裡還咬著一顆檳榔，對眼前這一台鋼琴頗有興趣。

油漆師傅曾煒泓vs.友人：「唉唷唉唷唉唷。」

哇哇哇，原本看起來不怎麼樣，這一彈不得了，全場的人都為他驚呼，因為他是只是一名來音樂工作室，裝修的油漆工，小時候曾經自學鋼琴，不過20多年沒彈了，些許生疏，但底子絕對是有的。

油漆師傅曾煒泓vs.觀眾：「這裡這裡。」

這段影片也在網路上爆紅，超過百萬流量，網友討論，畫面實在太衝突，因為講著最台的話，做出最優雅的手勢，形成強烈對比，就連他的老闆也很驚訝，都不知道員工藏有一手。

利維亞室內設計公司簡才斐：「他就看到鋼琴想彈一下，我就故意說不要把鋼琴弄髒，結果他真的會彈。」

今年37歲的曾姓油漆工也說起與鋼琴淵源，竟是一段感人的回憶，國三那年，因為阿嬤很喜歡名曲〈夢中的婚禮〉，為了讓阿嬤開心，花了三個月的時間自學。

油漆師傅曾煒泓：「阿嬤很愛聽這一首，就去跟同學請教什麼的，彈給阿嬤可能是這輩子最好的感覺，我阿嬤眼眶紅紅的。」

不過阿嬤已經在3年前過世了，彈奏這首曲目時，不免也讓他想起在天上的阿嬤，至於一旁的鋼琴老師也很訝異，雖然指法有點問題，但以沒有老師教學，自學的情況下，已經非常厲害。

鋼琴老師陳寶玲：「他基本上無師自通已經算很厲害，瞬間覺得他變超帥的感覺。」

意外爆紅的油漆鋼琴師也引來不少網友留言鼓勵，喜歡的事永遠不嫌晚，只要願意嘗試，年紀都不是問題。