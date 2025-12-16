油漆桶裝小卷！高雄下酒祭爆食安風暴 衛生局要查了

高雄流行音樂中心海風廣場舉辦的2025下酒祭活動，原本是與韓國觀光公社合作的熱鬧市集，卻因一段影片引發食安風暴。民眾拍攝畫面顯示，多個白色油漆桶直接放置地面，桶身清楚印有水泥漆品牌標示，桶內插滿竹籤的小卷正在退冰備料。

影片曝光後在社群平台迅速擴散，網友反應兩極。部分民眾質疑工業用桶不應用於食品處理，批評「即使是全新桶器，也不符合食品容器規範」、「觀感真的不行」。也有網友開酸「美味的配方被發現」、「以為在印度」。另有民眾指出，一般油漆行販售成品，不太可能提供全新空桶，質疑業者說詞。

涉事攤商「旗津順」隨即發表聲明致歉。業者解釋，使用該桶器是因退冰過程產生大量冰水，加上小卷與水的重量過重，常導致一般提桶提把斷裂，才改用較堅固的桶器承裝。攤商強調，桶子來源為親戚經營的油漆行，皆為全新未使用過，絕無裝過水泥漆或任何化學物質。

高雄市衛生局15日接獲檢舉後立即派員前往稽查。經查證，業者坦承影片內容屬實，當日盛裝魷魚的桶子為PP材質油漆桶，並非食品容器具，確實存在食安疑慮。衛生局當場要求業者不得再使用該容器。

稽查過程中，衛生局發現多項缺失。除了使用非食品級容器外，還包括食材未離地擺放、無法提供完整食材來源憑證、從業人員未依規定進行健康檢查，以及環境衛生不符標準等問題。

衛生局依據「食品良好衛生規範準則」，責令業者依《食品安全衛生管理法》第8條限期改善。若屆期複查仍未改善，將依同法第44條規定處以新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局特別提醒，食材使用容器必須符合「食品器具容器包裝衛生標準」。塑膠製食品容器不得有不良變色、汙染或含有異物，材質須通過相關試驗及溶出標準。食品業者不應因作業方便而忽略食品安全規範，避免影響消費者信心。

業者已承諾全面改善作業規範，包含調整桶器與地面距離，並將所有退冰用桶器統一更換為無標示的專用空白桶，避免造成誤解。民眾若對業者販售食品有消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助。

