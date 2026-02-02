油漆汙染溪流 新北最重罰300萬

農曆春節將屆，新北市環保局近期常接獲民眾陳情河川變色，經稽查人員循線並藉由烽火台監視系統追查，竟是裝修公司及民眾使用油漆後，未妥善處理剩餘油漆，導致油漆排入溪流造成河川變色。環保局強調，後續將依《水汙染防治法》告發，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並要求限期完成清理。

環保局1月10日下午1時許獲報，五股坑溪疑似遭受汙染，環保局隨即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區的裝潢公司，違法將清洗油漆器具的廢水排入溪中，導致五股坑溪染色。

此外，環保局1月11日傍晚接獲民眾舉報新店區五重溪出現白色廢水，稽查人員頂著低溫奔赴現場，抵達時廢水已消散，稽查員仍不懈追查，在黑暗中憑藉手電筒微光，於水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現關鍵殘留乾涸白漆，進而「以痕追人」。

環保局發現行為人於當天下午4時許，貪一時方便趁四下無人，將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，導致五重溪被汙染，已違反《水汙染防治法》，最高可處300萬元罰鍰。

環保局長程大維指出，民眾粉刷家中油漆後，常圖方便將剩餘油漆倒入洗手台、馬桶或室外水溝，這些行為可能會導致油漆直接流入河川，造成生態汙染與破壞，正確處理方式應以乾布、報紙等吸附剩餘油漆後，裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運，排空的油漆桶再交給回收車。

環保局一旦發現水色異常，稽查人員將立即循線追蹤，若查獲隨意傾倒油漆，導致河川汙染，最高可處300萬元罰鍰，籲業者與民眾切勿心存僥倖。

環保局強調，為達成「2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染」目標，新北市政府持續推動河川流域整治計畫，環保局已建置河川「烽火台監視系統」，全天候24小時監控河川水域狀況，一旦發現水色異常，便會即時追溯汙染來源並依法查處。