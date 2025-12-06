油炸、燒烤哪個更傷身？醫曝關鍵差異「這組合」同時堆疊3大風險

醫師分析，「高溫油炸搭配重複用油」的組合更容易危害健康。（示意圖／Pexels）

炸的和烤的，哪個比較不健康？炸雞、烤肉等高溫料理深受民眾喜愛，不僅香氣誘人，口感更是讓人難以抗拒。然而，家醫科醫師李思賢近日在其臉書專頁發文指出，這類高溫烹調方式雖能提升美味，但也會導致體內產生多種有害化學反應物，長期恐引發「慢性發炎」問題，對健康造成潛在威脅。

李思賢指出，油炸與燒烤兩者皆屬於乾式高溫料理，其共同問題在於「高溫」。高溫會誘發食材中的兩種主要化學反應：梅納反應（Maillard Reaction）與油脂氧化。其中，梅納反應不僅帶來食物色澤與香氣，也會產生大量晚期糖化終產物（AGEs）。AGEs會加速膠原蛋白老化、血管硬化，並活化細胞內的AGEs受體（RAGE），誘發系統性慢性發炎反應。

廣告 廣告

李思賢表示，烤肉時表面那層焦黑誘人的「外衣」，或是炸雞外皮的酥脆感，裡面就藏著大量的 AGEs。「當我們吃下AGEs，它們會卡在人的細胞和組織上，速膠原蛋白老化、血管硬化，啟動全身性的發炎。」

針對「炸」的部分，李思賢進一步表示，油脂在高溫下容易產生氧化物、過氧化物與其他變質物質。若使用重複加熱的油，變質成分將大量堆疊，更易損傷細胞膜與粒線體功能。此外，當澱粉類食物如薯條經油炸處理時，會生成高濃度的丙烯醯胺（Acrylamide），這是一種被認定具有神經毒性及致癌風險的化學物質，對人體健康構成威脅。

與之相比，烤肉雖也會產生AGEs，但在油炸時，澱粉和油脂的共同作用，讓丙烯醯胺的風險被放大。因此，兩者對健康的危害路徑雖不同，但李思賢認為，「高溫油炸搭配重複用油」的組合，因同時堆疊氧化物、AGEs與丙烯醯胺三大風險，對身體的傷害恐更為全面與複雜。

不過，李思賢也強調，並非要民眾完全放棄這類美食。他建議，如欲降低風險，可改採濕式烹調方式，例如清蒸或燉煮；若仍想烤肉，可先用醋或檸檬汁醃製，研究顯示酸性物質有助減少HCAs的產生；也可先行微波或水煮食材，再縮短其在高溫環境中的時間。搭配高抗氧化蔬菜，例如含蘿蔔硫素的十字花科蔬菜，亦有助於透過Nrf2解毒路徑排出體內代謝廢物。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

別再洗生肉！「沙門氏菌狂噴」恐食物中毒 醫揭正確處理方式

年輕男子露營完「手掌冒紅斑」 就醫竟發現感染梅毒

擔心兒結紮雄風不再！婆婆批評媳婦「逼他去勢」 醫急澄清