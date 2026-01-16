油症患者健康照護不間斷！ 115年度健檢專案5步驟啟動





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】為持續照護民國68年因米糠油多氯聯苯汙染事件受害的油症患者，115年度油症患者健康檢查專案已啟動，各縣市衛生局已陸續寄發通知，國民健康署呼籲符合資格者依照簡單5步驟預約，透過生理監測與心理評估，主動掌握自身健康，為生活建立更完善的健康防護。



115年度油症患者健檢專案啟動 簡單5步驟完成檢查



依照《油症患者健康照護服務條例》，國民健康署提供全額補助健康檢查、門診部分負擔及第一代患者住院減免。115年年度健康檢查專為油症患者規劃，除了基礎代謝、全套血液檢查與心電圖外，更包含腹部超音波及胸部X光，協助早期發現潛在病灶。此外，亦提供定量免疫法糞便潛血檢查以保障腸胃健康 。針對身心壓力，健康檢查特別納入「心理ˋ患者健康簡式量表（BSRS-5）」評估 。若受檢者有諮商需求，「全人關懷中心」將提供專業心理支持與生活陪伴 。

參與健康檢查不需要繁瑣的流程，只要簡單5步驟，即可在專業醫療機構的引導下完成：



【步驟1】確認院所： 收到通知單後，內附全國指定醫療機構名單，油症患者可以依照居住地或習慣選擇最合適的院所。



【步驟2】輕鬆預約： 撥打電話或使用線上預約系統，選擇油症患者心情放鬆、體力充沛的時段，避開人潮。



【步驟3】備妥文件： 檢查當日，請帶著油症患者的「健保卡」、「身分證」及「健康檢查通知單」。



【步驟4】安心檢查： 在醫護人員專業且親切的引導下，完成各項檢測項目。



【步驟5】追蹤結果： 檢查結束後，請油症患者務必回診聽取醫師建議。數據的變化能幫助提早規劃生活調整，落實預防勝於治療的目標。



國健署提供油症患者全額補助 協助找回健康照護主導權



國民健康署沈靜芬署長表示，健康檢查不只是「找問題」，更是「找回健康主導權」。政府補助油症患者健康檢查，是一份長期的關懷與承諾。



國民健康署將持續精進服務品質，優化全人照護網絡，確保每位患者都能在友善且專業的環境中獲得照護。請尚未預約的民眾，把握機會及早預約，一同邁向充滿希望與健康的115年。



