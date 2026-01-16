油症患者115年度專屬健檢起跑 1855人適用

（中央社記者曾以寧台北16日電）為持續照護民國68年因米糠油多氯聯苯污染事件受害的油症患者，衛福部國健署今天表示，已啟動今年度油症患者健康檢查專案，全台共1855人適用，每年費用約新台幣120萬元。

民國68年彰化油脂公司在製造米糠油的過程中，使用多氯聯苯做為熱媒，後因管線破裂使上千人吃到受污染的米糠油，不只皮膚長滿爛瘡、影響肝臟及神經系統，甚至會影響到下一代。

為保障油症患者健康，政府於事發當年起陸續提供看診補助、免費健康檢查、女性油症患者第二代子女健康照護等服務，104年通過「油症患者健康照護服務條例」，將上述健康照護服務入法。

衛生福利部國民健康署社區健康組長劉家秀今天接受媒體電訪說明，今年度油症患者健康檢查專案已啟動。其中為油症患者規劃，除了基礎代謝、全套血液檢查與心電圖外，更包含腹部超音波及胸部X光，協助早期發現潛在病灶。此外，也提供定量免疫法糞便潛血檢查以保障腸胃健康。

針對身心壓力，劉家秀說明，健康檢查特別納入「心理健康簡式量表（BSRS-5）」評估。若受檢者有諮商需求，「全人關懷中心」將提供專業心理支持與生活陪伴。

適用人數方面，劉家秀指出，當初方案啟動時，原有2000多人適用，目前則共有1855人。每年政府共花費120萬元進行健檢。

國健署指出，各縣市衛生局已陸續寄發通知，符合資格者依照簡單5步驟，選擇合適院所、打電話或線上預約，並備妥「健保卡」、「身分證」及「健康檢查通知單」前往檢查，檢查後後也要根據醫囑追蹤。透過生理監測與心理評估，主動掌握自身健康，為生活建立更完善的健康防護。

國健署長沈靜芬表示，健康檢查不只是「找問題」，更是「找回健康主導權」。政府補助油症患者健康檢查，是一份長期的關懷與承諾。國健署將持續精進服務品質，優化全人照護網絡，確保每名患者都能在友善且專業的環境中獲得照護。（編輯：管中維）1150116