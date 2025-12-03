油管突爆裂狂噴！加油員慘摔連滾帶爬 4千元油全噴在地

台南仁德加油站，員工加油時，油管突然爆裂狂噴，員工太慌張還不小心滑倒，整個過程相當混亂。（圖／翻攝記者爆料網）

台南仁德一間加油站，員工加油時，油管突然爆裂狂噴，員工太慌張還不小心滑倒，整個過程相當混亂，讓汽油狂噴兩分鐘，價值4千元的油全噴在地上了。

台南仁德加油站，員工加油時，油管突然爆裂狂噴，員工太慌張還不小心滑倒，整個過程相當混亂。（圖／翻攝記者爆料網）

事故發生在12月1日晚間6點多，當加油站員工剛將油槍插入白色轎車的油箱並啟動加油程序時，上方油管突然爆裂。大量汽油立即往外噴灑，使加油過程瞬間變成了「洗車」。當事加油站員工表示，這是一次突發事件，他們從未遇過這種情況，推測可能是新管線存在瑕疵。在事故發生時，員工因過度驚慌而摔倒，眼睛還被汽油噴濺，雖然他試圖靠近取出油槍，但汽油仍持續噴灑了2分多鐘，約4000元的油全部浪費在地上。

廣告 廣告

非當事加油站站長解釋，當管線破裂突然噴油時，應該立即按下緊急按鈕停止馬達運作，或者直接將油槍掛回原位。（圖／TVBS）

面對這樣的緊急情況，專業人士指出有標準處理程序可遵循。非當事加油站站長蔡小姐解釋，當管線破裂突然噴油時，應該立即按下緊急按鈕停止馬達運作，或者直接將油槍掛回原位。她進一步說明，加油機上設有緊急按鈕可暫停運作，最簡單的方法就是把油槍掛回，這樣就能停止出油。如果這些方法都無法關閉，最後才考慮關閉電源。

這起事件顯示，當事加油站員工在危機處理方面的訓練可能不足，導致遇到突發狀況時過於緊張。（圖／翻攝記者爆料網）

這起事件顯示，當事加油站員工在危機處理方面的訓練可能不足，導致遇到突發狀況時過於緊張，無法從容應對。加油站業者已表示會全權負責處理此次事故的後續事宜，包括賠償車主的損失。這個案例也提醒相關行業必須加強員工在緊急情況下的應變能力，確保類似事件發生時能夠迅速正確地執行標準作業程序，避免更大的損失或危險。

更多 TVBS 報導

「火球險砸中警車」紅光乍現 員警迴轉通報並交管

離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

新竹轎車紅燈突暴衝！4機車像「保齡球瓶」遭撞倒 5人傷

沒資深帶路看導航！新手司機載整車蛋撞橋墩糗了

