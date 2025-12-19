油罐車失控撞分隔島！前輪變形全毀 駕駛頭傷無生命危險

台中市龍井區一輛油罐車，今（19日）中午11時54分行經向上路六段時，因煞車失靈導致車輛失控，直接撞上路中央的分隔島，車前兩輪都變形，更有樹枝直接插進駕駛座，所幸駕駛並無生命危險，自行跳車脫困。

向上路六段車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於今天中午，當時40歲男駕駛行經向上路六段，疑因下坡路段失速，加上煞車失靈，整輛車失控撞上路中央的分隔島，從現場畫面可見，油罐車的兩側前輪全都變形，還有樹枝插進駕駛座內。

據悉，駕駛在事故之後自行跳車脫困，警消到場後將人送往醫院，所幸人沒有生命危險，僅頭部外傷、意識清楚。

