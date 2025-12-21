油罐車打N檔.拉手煞車仍一路滑 駕駛追車險遭輾

台中市 / 綜合報導

台中市龍井區向上路長下坡路段，19日一輛油罐車在加油站卸完油後，突然往前滑衝出加油站，跨越中央分隔島衝到對向道路，一路在長下坡路段滑行近400公尺才停下來。過程中駕駛一度在旁邊緊追，但車子速度太快導致他被甩下到車道差點遭油罐車輾過。幸好車子一路滑行，沒有波及到其他人車，事發原因疑似是駕駛打了N檔，將輪檔取下後，車輛才會往前滑行。

轎車在道路上直行，但接著一輛油罐車從右邊加油站衝出來，駕駛在旁邊一直追，似乎是想跳上車內，但車子速度太快，他整個人被甩下車，從車輛後方鏡頭看到，油罐車衝上路面，差點輾到駕駛，接著整輛車跨越中央分隔島，衝到對向道路上，一路往下滑行消失在鏡頭內，藍衣油罐車駕駛也放棄追車了，一步步慢慢往車子的方向走，路過的用路人看到這一幕被嚇到了。

目擊者說：「整輛車衝出去。」這輛油罐車車頭幾乎全毀上面插著樹枝，車底還壓著防撞桿，車子前輪嚴重扭曲變形，路面上還有洩漏的油漬，車禍發生地點在台中市龍井區，這個俗稱「死亡下坡」的向上路六段，根據了解，當時油罐車駕駛在加油站將油洩完取下輪檔，但車子打的是N檔，雖然有拉手煞車，但可能因為車體太重手煞車抵擋不住重量，導致油罐車一路往下滑行將近400公尺，才停下來。

目擊民眾說：「司機還可以走，慢慢走下來這樣，跟他講話，好像有點恍神了。」烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「立即派員啟動交通管制並通報拖吊車到場，並完成路面油污清理。」幸好事故沒有波及其他車輛也沒有人受傷，事後拖吊車到場將事故排除，確切肇事原因警方還在調查，但再看一次當時畫面，駕駛為了追車整個人甩飛到車道上，驚悚瞬間讓路過民眾都替他捏把冷汗。

