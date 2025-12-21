油罐車「打N檔、拉手煞車」長下坡滑400公尺沿路撞 駕駛追車受傷

驚險！台中龍井區一輛停放在加油站的油罐車突然無人駕駛向前滑行，沿著長下坡路段滑行約400公尺，期間橫越馬路並撞擊多處設施。游姓駕駛在追趕失控車輛時不慎跌倒受傷，頭部流血。專家認為，大型車輛停在斜坡上，僅靠手煞車可能不足以完全阻止滑動。所幸整起事故未波及其他用路人，肇事原因仍有待警方調查釐清。

失控油罐車下坡滑行400公尺！駕駛追車跌倒頭部見血 差點被自己車輾過。(圖／Threads tokyo_zard_)

台中龍井區發生一起驚險的油罐車失控事件，一輛停放在加油站的油罐車突然無人駕駛向前滑行，沿著長下坡路段滑行了約400公尺，期間橫越馬路並撞擊多處設施。游姓駕駛在追趕失控車輛時不慎跌倒受傷，所幸整起事故未波及其他用路人。事發當時，油罐車雖處於N檔且已拉上手煞車，但仍無法在斜坡上完全固定，導致這起驚險事故。

才取下輪檔，車輛就開始滑行。駕駛試圖追上車輛並回到駕駛座。(圖／Threads tokyo_zard_)

這起事件發生在12月19日中午，地點位於台中龍井區向上路六段。當時一名轎車駕駛行經該路段，突然看見右側加油站內衝出一台油罐車，駕駛驚險閃過，心有餘悸。車輛行車紀錄器拍下的畫面顯示，在油罐車副駕駛座旁有一名男子正在追車，但不幸跌倒，差點被車輾過。後方攝影機則拍到油罐車順著斜坡橫越馬路，撞上分隔島後跨到對向車道。

目擊者表示，當他們看到事故現場時，油罐車已經停下來，游姓駕駛頭部流血，從遠處慢慢走來。據了解，游姓駕駛當時在加油站完成洩油作業後，才取下輪檔，車輛就開始滑行。他試圖追上車輛並回到駕駛座，但不幸跌倒導致頭部受傷。目擊民眾提到，事發當時聽到很大的煞車聲音，而游姓駕駛只有下意識想回報公司的念頭。

加油站油罐車滑行２分鐘 「車頭嚴重毀損」停下。(圖／TVBS)

整台油罐車在無人駕駛的情況下，沿路撞擊多處設施，人行道旁留下明顯的撞擊痕跡。油罐車撞上牆面後反彈，又沿著人行道繼續下滑，最終因前輪扭曲變形而停下。事後檢查發現，油罐車車頭嚴重毀損，上面滿是樹枝，車底下還壓著防撞桿，地面有洩漏的油漬。據了解，整台車滑行約2分鐘，雖然駕駛當時已將車輛排入N檔並拉上手煞車，但大車駕訓班教練表示，大型車輛停在有坡度的地方，僅靠手煞車可能不足以完全阻止滑動。

事故發生後，相關單位找來拖吊車進行排除作業。所幸整起事故未造成其他人車傷亡，確切的肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

