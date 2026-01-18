油膩的便當盒怎麼丟？環保局解答：廢紙容器類可回收

台灣外食文化盛行，用完的紙餐盒究竟該如何處理？新北市環保局說明，正確回收步驟為簡易沖洗、壓縮省空間、與紙類分離，強調「紙餐盒是廢紙容器類 ，請獨立交給清潔隊循線回收車」。若民眾未依規定正確分類，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰款。

紙餐盒是廢紙容器類 。（圖／翻攝自「 新北i環保 」 臉書 ）

新北市環保局曾在臉書粉絲專頁「新北i環保」發文指出，「吃完便當後，究竟紙餐盒要怎麼扔才對？千萬別丟一般垃圾桶！」並說明正確步驟為先倒掉食物殘渣、湯汁，快速沖水或擦拭乾淨，避免異味。再手動壓一壓，讓垃圾車能載更多，最後則要與紙類分離，「紙餐盒是廢紙容器類 ，請獨立交給清潔隊循線回收車」，當然最好也能自備環保餐盒，減少垃圾。

廣告 廣告

延伸閱讀

捕鼠高手「鳳頭蒼鷹」困黏鼠板 新北動保處火速救援

滋賀公廁「禁菸公告」竟署名衛福部 網笑翻：誰貼的啦

豆漿配茶葉蛋、饅頭夾雞胸肉！吃對早餐不再昏沉想睡