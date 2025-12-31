油膩食物釀肝癌危機！麻省理工研究：肝細胞自保反成禍根

錯誤飲食習慣正對肝臟代謝造成毀滅性影響，麻省理工學院最新研究揭露，長期攝取高脂飲食會迫使肝細胞啟動退化機制，最終導致癌症發生，現在每一口油膩飲食都在為20年後埋下不定時炸彈。

肝細胞原本負責代謝、解毒及生產各種營養物質，但當每天被塞入大量油脂時，就會面臨巨大生存壓力。（示意圖／123RF）

新陳代謝暨內分泌科醫師蔡明劼在臉書粉專分享這項刊登於頂尖期刊《Cell》的研究指出，研究團隊透過長期追蹤發現，持續餵食高脂飲食的實驗小鼠到了後期幾乎都罹患肝癌，這項發現顯示飲食與肝癌之間存在直接關聯。

肝細胞原本負責代謝、解毒及生產各種營養物質，但當每天被塞入大量油脂時，就會面臨巨大生存壓力。蔡明劼解釋，為了不被油脂垃圾淹沒致死，肝細胞會啟動一種「逆轉程式」來自保，首先停止原有的代謝和分泌工作，接著退化成類似幹細胞的未成熟狀態。

這種未成熟狀態的細胞特性是極好生長且不易死亡，只為了在惡劣環境中存活下來。蔡明劼強調，這種狀態正是癌症的溫床，一旦細胞不再履行正常職責而瘋狂增殖，只要發生一個基因突變就會立刻轉化成惡性腫瘤。

這種未成熟狀態的細胞特性是極好生長且不易死亡，只為了在惡劣環境中存活下來。（圖／Photo AC）

研究人員進一步對比人類肝病患者的數據後發現，模式驚人地相似。蔡明劼表示，小鼠在研究一年內就罹癌，若轉換到人類身上可能是長達20年的緩慢過程，這意味著現在的飲食選擇正在決定未來的健康狀態。

蔡明劼建議民眾採取三大原則避免肝細胞被迫退化，包括採用地中海飲食、增加纖維質攝取、減少精緻糖與飽和脂肪並控制熱量。運動方面，每週應累積150分鐘運動來幫忙「排油」，有氧運動能幫助肝臟燃燒囤積的脂肪，重訓則可增加肌肉量、提高基礎代謝率，避免多餘能量堆積在肝臟。

蔡明劼也提醒，定期進行超音波檢查與肝指數檢測相當重要，能在細胞還沒決定退化前及時挽救，透過早期發現與介入，可有效預防肝臟病變的發生。

