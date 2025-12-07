油行尾福德爺廟和台南施氏宗親會前往廈門 8日迎回施琅牌坊入廟安座

台南油行尾福德爺廟和台南施氏宗親會一行，前往廈門淨蓮寺將軍祠參加重光盛典。（記者陳俊文翻攝）

記者陳俊文／台南報導

靖海侯施琅於一六八三年平台滅鄭氏王朝，台南有幾家供奉施琅的祠、廟，台灣臨濮堂施姓大宗祠立有牌位，城隍街「油行尾福德爺廟」還有神尊。六日，兩單位共組成五十人的觀禮團，前往廈門臨濮堂將軍祠參加施琅將軍重光盛宴，八日晚返回台南機場，由十三台重機、三台勞斯萊斯「幻影」當前導車，在南區體育路體育局前由福德爺廟交陪境十頂轎接駕，再恭送施將軍入廟安座。

這項施琅將軍返大陸將軍祠謁祖的活動，由施姓宗親會現任理事長施朝桂、油行尾福德爺廟主委張天建共同發起。台南海安路施姓大宗祠氏內供奉施琅、施世綸、施世驃父子的牌位;油行尾奉祀施琅的由來更是十分夢幻，源於廟公於民國七十五年連兩月都夢到施琅來跟他說：福德爺廟的二伯公是他自大陸帶來的，廟方才幫施將軍塑了金身膜拜，這是全台唯一的施琅金身，施將軍也每周固定時間降駕辦事。

翻開歷史，施琅是福建晉江人，為何廈門建有將軍祠？施朝桂表示，傳說廈門淨蓮寺所處的將軍祠，因康熙年間施琅將軍的祠堂興建而得名，這裡曾建有施琅及其子施世驃等將領的祠堂與牌坊。

台南油行尾福德爺廟主委張天建與台南施氏宗親會理我事長施朝桂，前往廈門淨蓮寺將軍祠參加重光盛典。（記者陳俊文翻攝）

目前該寺地藏殿供奉施琅將軍，成為兩岸施氏宗親尋訪施琅史蹟的重要站點。二O二四年十一月，台北及台南等地的施氏宗親就曾至淨蓮寺拜謁施琅將軍，探尋其在廈門的歷史故事。

此次福德爺廟的施琅大將軍和福德老爺，由張正建主委率執事們陪同前往廈門淨蓮寺觀禮施琅將軍重光盛宴，訂十二月八日晚回駕台南，福德爺廟交陪境包括下林碧龍宮、六合境清水寺、馬公廟、大埔福德祠以及和仁厚境福德祠等廟宇都將前往接駕。

最特別的連延平郡王祠也將前往接駕，需知當年是鄭成功滅了施琅父兄家族，才導致後來施琅的降清，也埋下後來施琅率兵滅了鄭氏王朝的導火線。這些歷史恩怨似乎在三百四十二年後的今天，已經由現代人代之化解，八日晚鄭成功接駕施琅是何等有趣的畫面。