油豆腐細粉店「水溝蓋上洗食材」 民眾：在地美食

台北市中正區一間老字號油豆腐細粉店被民眾揭發在水溝蓋上洗冬粉，甚至老闆雨天還淋雨泡豆腐，引發嚴重食安疑慮。Google評論上已有民眾留言表達不滿，而店家附近居民透露，這種不衛生的清洗方式已持續多年。台北市衛生局表示已接獲民眾陳情，將派員前往稽查，若查獲衛生缺失且複查不合格，最高可處以2億元罰鍰。這家在地經營數十年的老店，因此不當行為讓許多顧客表示不敢再光顧。

這家位於台北市中正區的，經營數十年來累積不少顧客，卻因不當處理食材的方式引起民眾關注。根據Google地圖街景畫面顯示，老闆不僅在準備食材時叼著菸，更將裝有冬粉粉的塑膠籃和接著外頭水龍頭水的鐵桶，直接放在騎樓外的水溝蓋上處理。

油豆腐細粉店在水溝蓋上洗冬粉。（圖／TVBS）

Google評論上也有消費者指出，曾目睹店家在雨天時，將豆腐放在水溝上淋雨泡製，讓人看了感到噁心。記者實地探訪時發現，雖然當天接近用餐時段，店家卻尚未營業，鐵門緊閉。靠近店外水溝處還能聞到陣陣異味，而水溝上方的水龍頭接著橡皮塑膠管，明顯是用來處理食材用的。

油豆腐細粉店在水溝蓋上洗冬粉。（圖／TVBS）

一位附近上班族表示，這間老店生意很好，自己也曾多次光顧，但不知道店家是這樣處理食材，讓他考慮是否還要再去消費。另一位民眾則認為，店家應該在自己的洗碗台處理食材，而非在路邊水溝上。

有附近居民透露，老闆這樣在水溝上清洗食材的行為已經持續好幾年了。還有居民提到，這條巷子裡有很多不衛生的店家，相較之下這間店還算衛生。當天老闆因就醫未能營業，致電業者也無人接聽。

台北市衛生局回應，已接獲民眾陳情，將派員前往稽查。若查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，複查如仍不符規定，將處以6萬至2億元罰鍰。此外，食品從業人員在作業場所內不得有吸菸行為。這家被民眾戲稱為「在地美食」的老字號店面，因在水溝上清洗食材的行為，讓許多消費者不敢再光顧，也面臨必須積極改善的壓力。

