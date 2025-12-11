油輪遭扣押！委內瑞拉痛罵美國：海盜、罪犯

▲委內瑞拉總統馬杜洛指控美國粗暴干涉委國內政，呼籲國際社會反制美國霸權。圖為他10日與支持者合影。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三證實，已在委內瑞拉附近扣押了一艘大型油輪，可能是美國迄今為止，扣押過最大的一艘，還說扣押的理由「非常充分」，會先保留油輪上運載的石油。對此，委內瑞拉政府也展開反擊，多位官員輪番上陣，痛批美國根本是國際海盜、公海罪犯。

根據《BBC》報導，委內瑞拉政府透過聲明，指控美國盜竊、侵略、蓄意掠奪能源，犯下「帝國主義暴行」。

委國政府直言，美國針對委內瑞拉的打壓，並非出於遏止非法移民、毒品走私、民主或人權等原因，而是始終與委國的自然資源有關，呼籲國際社會譴責美國，強調絕對會捍衛自身主權和國家尊嚴。

委內瑞拉內政部長卡碧洛（Diosdado Cabello）言論更加強硬，稱美國是「殺人犯、竊賊、海盜」，是「公海上的罪犯」，還在世界各地發動戰爭。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則在卡拉卡斯（Caracas）造勢時，對著自己的支持者疾呼，美國應即停止對委內瑞拉、拉丁美洲的非法干預，指控美國近期一連串舉動，都是為了推翻他的左翼政府，進而奪取委國豐富的石油資源。

