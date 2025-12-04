油輪、輸油管被炸、銀行壞帳12.3%、停建西伯利亞鐵路 俄國經濟要垮了？

烏克蘭部隊近日重新鎖定俄羅斯境內「德魯日巴」（Druzhba）輸油管線發動攻，並發生爆炸。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火遙遙無期，俄羅斯境內能源設施又糟攻擊。據 X 帳號「Tendar」指出，烏克蘭部隊近日重新鎖定俄羅斯境內「德魯日巴」（Druzhba）輸油管線發動攻擊，坦波夫州卡津斯基耶維瑟爾基村附近發生爆炸，管線明顯受損。

黑海上的俄羅斯航運也再傳遇襲事件，據 X 帳號「NOELREPORTS」消息指出，俄羅斯油輪「Midvolga 2」近日在黑海海域失去動力，疑似遭到攻擊，受創位置集中在船長駕駛橋附近，船體左右舷暫未發現明顯破洞，事發後船員已向外界發出求援訊號。

俄羅斯油輪「Midvolga 2」近日在黑海海域失去動力，疑似遭到攻擊。 圖：翻攝自 X

而X 帳號「The Battlefield」引述《華爾街日報》報導指出，烏克蘭已對多達 12 艘隸屬俄羅斯影子艦隊的油輪發動攻擊；至少已有 7 艘船在 11 月 28 日之後陸續發生爆炸事故。

《華爾街日報》報導指出，烏克蘭已對多達 12 艘隸屬俄羅斯影子艦隊的油輪發動攻擊。 圖：翻攝自 X

在金融層面，據烏克蘭政治人物瑪麗亞・德魯茨卡（Maria Drutska）指出，俄羅斯第 6 大銀行「莫斯科信貸銀行」（Credit Bank of Moscow）目前總資產達 5.45 兆盧布，但逾期放款高達 6,680 億盧布，占比達 12.3%。她直言，這一比率遠高於美國 2008 年華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）倒閉時僅 3.8% 的呆帳比例，風險恐持續升高。

國際金融制裁也沒有停止，據《Politico》報導指出，歐盟已決定將俄羅斯正式列入「洗錢與恐怖融資高風險國家黑名單」。由於金融行動工作組（FATF）先前因金磚國家反對，未能將俄羅斯除名，如今歐盟改透過新成立的「反洗錢管理局」（AMLA）行使類似職權，未來銀行對所有涉及俄羅斯的交易，將被迫採取更嚴格的審查與風險控管措施，將俄企被封鎖於國際金融系統之外。

俄羅斯聯邦政府已正式取消一項原本規畫從西伯利亞直通中國的新鐵路建設計畫，原因為財政嚴重吃緊。 圖：翻攝自 X

據「The Battlefield」指出，俄羅斯聯邦政府已正式取消一項原本規畫從西伯利亞直通中國的新鐵路建設計畫，原因為財政嚴重吃緊。該鐵路總造價估算高達 50 兆盧布，但俄國鐵路公司截至 2026 年的投資計畫卻已被大幅削減至僅剩 1 兆盧布，資金缺口極為驚人。

