油門催太猛翹孤輪暴衝 彰化騎士死命狂拉「機車90度滑行」驚險畫面曝

記者潘靚緯／彰化報導

機車在路口綠燈一起步，因猛力催油門導致翹孤輪失控，後座乘客差點往後摔。(圖／翻攝自記者爆料網)

彰化市彰水路、中圍路口，昨(3)日清晨7點多，一輛機車在路口停等紅燈，綠燈一亮，騎士瞬間猛力狂催油門，導致機車當場「翹孤輪」，車頭拉高、車子重心往後，後座乘客嚇得立即跳車，騎士緊抓住龍頭被拖行好幾步之後，機車才往旁邊倒下，同行友人則在後方大聲嘻笑。對此，

北斗分局中和派出所表示，將調閱相關路口監視器，釐清是否危險駕車、違反道交條例逕行開罰。

機車翹孤輪後失控暴衝，騎士被硬拖往前好幾步，機車呈現直立90度滑行姿態。(圖／翻攝自記者爆料網)

昨(3)日清晨7點多，一輛機車在路口停等紅燈，號誌轉成綠燈後，騎士疑似催油門太大力，機車竟當場往上翹孤輪，後座乘客雙腳瞬間離地、迅速往後跳下車，只見騎士死命抓著手把，被失控的機車往前拖行好幾步，最後機車失去動力與平衡，才翻倒在路中央，過程相當驚險。

騎士猛力狂催油門，竟導致機車前輪翹起，差點發生意外。(圖／翻攝自記者爆料網)

機車翹孤輪抓不住的影片被上傳到「記者爆料網」，引發網友痛批：「這不是耍帥，是耍命」」、「白牌也想翹孤輪」、「自己出事就算了，差點害到別人」，幸好後座乘客反應速度快，順勢跳下車，否則後果不堪設想。

北斗分局中和派出所表示，目前未接獲報案，但危險起步、特技式騎乘行為，已明顯影響交通安全，將調閱相關路口監視器 ，釐清是否有危險駕車、違反道交條例，若有違法將開罰到6千以上、3萬6千以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，呼籲駕駛人行駛在道路上，切勿從事危險駕車或競速行為。

不良行為，請勿模仿！

