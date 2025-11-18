油門當剎車？68歲婦駕車暴衝「來回撞」 店家門窗碎

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義一名68歲婦人，昨(17)日中午11點多到朴子文化南路服飾店採購後，正當開車要離開，卻誤踩油門，先是往後暴衝，接著又撞入店內，來來回回好幾次，也把店家門窗、戶外車輛撞碎撞倒，這驚險過程全被拍下，幸好沒有人員因此遭受波及，至於詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

監視器畫面拍下，婦人走進，黑色轎車後，發動油門，但下一秒，車輛先是迅速，倒退嚕，緊接著再往前撞倒機車後，絲毫沒減速衝向店家內，沒想到，車輛再往後衝到路中央，才緩緩停了下來，撞擊聲響，驚動附近住戶出外查看。

事發就在，17日中午11點，68歲婦人開車到，嘉義朴子文化南路一家服飾店，採購後，要回家，沒想到上車後，疑似誤踩油門，將店家門窗撞的碎裂之外，停放戶外的2部機車，也被撞倒。

記者VS.附近住戶說：「(撞壞什麼東西)隔壁玻璃，和摩托車被撞壞。」記者VS.業者說：「撞超級大聲的，整塊玻璃直接碎掉，(有沒有嚇一跳)有，超大聲的嚇一跳，一台我們民眾的機車，顧客的機車，一台我們店內員工機車。」

嘉義縣警局朴子派出所副所長許智程說：「現場造成車輛及財損無人員受傷。」有驚無險，幸好事發當下沒有人員，遭受波及，否則後果不堪設想，但這驚險一幕，讓人捏了一把冷汗，詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

