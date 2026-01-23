油門當煞車！自小客撞破藍營台中市黨部圍牆 3人受傷送醫

國民黨中市黨部遭車撞破牆？鄰居都發局員工遭空心磚砸到腳。（圖：民眾提供）

台中市西屯區大隆路的國民黨台中市黨部，今天（23 日）上午發生追撞車禍，一部自小客車突然衝撞前方車輛，黨部後門停車場圍牆也被撞倒，波及鄰居都發局一名員工，被掉落的磚塊砸傷腳，肇事原因有待警方調查。市黨部說，場地借給新移民團體辦活動，參加者駕車誤把油門當煞車，才會爆衝，並非刻意或惡意衝撞黨部。

台中市消防局上午10時15分接獲民眾報案，大隆路發生追撞車禍，立刻派員前往救援。救護人員抵達現場發現是國民黨台中市黨部，一輛智能裝備自小客車撞破停車場大門圍牆，磚頭散落一地。因為圍牆緊鄰台中市府都發局都市修復工程科，1名都發局員工被空心磚砸到腳、右腳踝擦傷、意識清楚送往林新醫院，救治後無大礙。被撞的小客車副駕與後座乘客，肢體擦傷，意識清楚送醫。2名小客車女駕駛輕傷未送醫。後續肇事原因警方調查釐清。

國民黨台中市黨部主委、議員蘇柏興說，上午市黨部場地出借給新移民團體辦活動，與會成員表示，駕駛誤把油門當煞車，才會爆衝，造成事故，聽到碰撞聲，參加活動的新移民也都跑出來看，幸好虛驚一場，並非有人刻意或惡意衝撞黨部。（寇世菁報導）